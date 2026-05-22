"Еще долгие годы". В Киеве сделали заявление об окончании конфликта
Власти в Киеве намерены вести вооруженное противостояние на протяжении еще многих лет, сообщила экс-руководитель пресс-службы Владимира Зеленского Юлия Мендель...
2026-05-22T23:21+0300
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Власти в Киеве намерены вести вооруженное противостояние на протяжении еще многих лет, сообщила экс-руководитель пресс-службы Владимира Зеленского Юлия Мендель на просторах соцсети X."Украина отчаянно пытается пополнить свои фронтовые войска. Даже принудительная мобилизация оказывается недостаточной, поскольку многие уклоняются от службы, давая взятки. Правительство ужесточает правила "резервирования" для работников призывного возраста. Это означает, что теперь гораздо больше украинских мужчин не будут защищены от принудительной мобилизации и будут либо платить взятки, либо попадут на фронт. Украинское руководство готово продолжать войну еще долгие годы", — написала она.Украинская армия в текущий период испытывает серьезный дефицит военнослужащих, а агрессивные методы представителей комиссариатов по поимке подлежащих призыву граждан провоцируют резонансные инциденты и массовое недовольство. В глобальной сети регулярно публикуются видеозаписи, где сотрудники ТЦК заталкивают мужчин в автотранспорт, зачастую применяя к ним физическую силу.В то же время граждане призывного возраста всевозможными путями избегают отправки на фронт: совершают незаконные попытки покинуть пределы страны, устраивают поджоги призывных пунктов, скрываются в жилищах и избегают появления в общественных местах.На Украине с 24 февраля 2022 года действует особый правовой режим военного положения, а уже на следующие сутки Владимир Зеленский утвердил распоряжение о проведении повальных мобилизационных мероприятий. Среди прочего, под запрет попало пересечение границы для лиц мужского пола в возрастной категории от 18 до 60 лет. За попытки уклониться от исполнения воинского долга в период действия мобилизации на Украине установлено уголовное наказание вплоть до пяти лет тюремного заключения. Кроме того, на территории государства с 18 мая вступили в силу нормативные акты, направленные на ужесточение призыва.
