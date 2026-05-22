При ударе ВСУ по колледжу в ЛНР погибли четыре человека - 22.05.2026, ПРАЙМ
При ударе ВСУ по колледжу в ЛНР погибли четыре человека
12:00 22.05.2026
 
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В результате удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию в ЛНР, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.
