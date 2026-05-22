"Контур.Эгида": компании все чаще рассматривают внутренние угрозы - 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T00:57+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российские компании все чаще рассматривают внутренние угрозы, то есть передачу доступов к сервисам третьим лицам или злоупотребление правами сотрудниками, в качестве одного из самых серьезных рисков, рассказали РИА Новости аналитики "Контур.Эгиды". "Российские компании все чаще рассматривают внутренние угрозы как один из ключевых факторов риска наряду с внешними кибератаками. 17% респондентов назвали внутренние угрозы главным риском для своей компании, еще 33% — одним из самых серьезных рисков", - говорится в исследовании. В нем приняло участие 1,2 тысячи IT- и ИБ-специалистов российских компаний из 12 отраслей экономики. Под внутренними угрозами в исследовании понимаются как умышленные действия сотрудников и подрядчиков, так и ошибки, нарушение регламентов, передача доступов, злоупотребление правами, обход средств защиты и неконтролируемое использование внешних сервисов. Отмечается, что наиболее критичными внутренними угрозами 44% компаний считают ошибки сотрудников из-за невнимательности, еще 42% опасаются утечек данных через сотрудников и подрядчиков, около 39% - передачи корпоративных доступов посторонним, а 38% - умышленных действий сотрудников, связанных со сливом данных. При этом проблема связана не только с прямыми нарушениями. Примерно 30% респондентов сообщили, что считают серьезным риском сознательное нарушение сотрудниками внутренних регламентов для удобства. Кроме того, 32% компаний считают угрозой использование сотрудниками несанкционированных облачных сервисов, еще 32% — использование искусственного интеллекта без контроля со стороны компании. "Исследование показало, что большинство компаний обнаруживают внутренние угрозы уже после появления негативных последствий. Только 24% респондентов сообщили, что обычно выявляют внутренние инциденты до возникновения ущерба. В остальных случаях проблема становится заметной уже в процессе развития инцидента или после нанесения ущерба бизнесу", - рассказали аналитики.

