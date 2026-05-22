Криптовалютный рынок боится взлома блокчейна, пишут СМИ
2026-05-22T11:33+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Криптовалютные компании готовятся к тому, что мощные квантовые механизмы научатся взламывать защитный код биткоина уже к 2030 году, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли. "Криптовалютные компании готовятся к угрозе того, что мощные квантовые компьютеры вскоре смогут взломать системы безопасности, лежащие в основе глобальной индустрии, включая взлом критически важного кода, который обеспечивает работу биткоина", - передает газета. Так, квантовые компьютеры в теории используют не обычные биты, а кубиты, способные обрабатывать намного более сложные вычисления. Благодаря этому такие машины теоретически могут быстрее решать математические задачи, на которых основана современная криптография, включая защиту цифровых кошельков, приватных ключей и платежей в блокчейне. Для криптоиндустрии этот риск особенно высокий, подчеркивается в газете: в случае взлома украденные активы будет сложно отследить и практически невозможно вернуть, поскольку операции в блокчейне, как правило, необратимы. Как отмечается в материале, компании уже готовятся к тому, чтобы противостоять это угрозе. Например, представитель компании RippleX заявил газете, что риск взлома биткоина "перешел из теоретической в реальную". По данным FT, Ripple рассчитывает перевести свою инфраструктуру на новые методы защиты в течение ближайших двух лет. "Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме и даем криптовалютному сообществу рекомендации по повышению безопасности и устойчивости", - приводит газета заявление одного из ведущих исследователей отрасли Райана Баббуша.
