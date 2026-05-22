Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Lada прекратила работу в Германии, сообщили СМИ - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/lada-870149460.html
Lada прекратила работу в Германии, сообщили СМИ
Lada прекратила работу в Германии, сообщили СМИ - 22.05.2026, ПРАЙМ
Lada прекратила работу в Германии, сообщили СМИ
Немецкий импортер автомобилей Lada - компания Lada Deutschland GmbH - объявил о банкротстве после более чем 50 лет работы на рынке ФРГ, сообщает немецкий портал | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T21:43+0300
2026-05-22T21:43+0300
бизнес
германия
lada
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/17/868560906_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_db32bec41a28e6345adb8d98a4a688c6.jpg
БЕРЛИН, 22 мая - ПРАЙМ. Немецкий импортер автомобилей Lada - компания Lada Deutschland GmbH - объявил о банкротстве после более чем 50 лет работы на рынке ФРГ, сообщает немецкий портал t-online. "Lada Deutschland GmbH со штаб-квартирой в Букстехуде объявлена неплатежеспособной. Поскольку компании не удалось найти нового инвестора, история российской марки на немецком рынке завершается спустя более чем 50 лет", - пишет портал. Уточняется, что работа предприятия в Букстехуде уже несколько месяцев фактически остановлена. В последнее время там оставалось около десяти сотрудников.
https://1prime.ru/20260522/germaniya-870130800.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/17/868560906_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_3aa20e305a962226395be193a327331d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, германия, lada
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Lada
21:43 22.05.2026
 
Lada прекратила работу в Германии, сообщили СМИ

Немецкий импортер автомобилей Lada прекратил работу после более чем 50 лет работы на рынке

© РИА Новости . Александр Иванов | Перейти в медиабанкПродажа автомобилей "Лада"
Продажа автомобилей Лада - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Продажа автомобилей "Лада". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Иванов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 22 мая - ПРАЙМ. Немецкий импортер автомобилей Lada - компания Lada Deutschland GmbH - объявил о банкротстве после более чем 50 лет работы на рынке ФРГ, сообщает немецкий портал t-online.
"Lada Deutschland GmbH со штаб-квартирой в Букстехуде объявлена неплатежеспособной. Поскольку компании не удалось найти нового инвестора, история российской марки на немецком рынке завершается спустя более чем 50 лет", - пишет портал.
Уточняется, что работа предприятия в Букстехуде уже несколько месяцев фактически остановлена. В последнее время там оставалось около десяти сотрудников.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 29,8 пункта
09:32
 
БизнесГЕРМАНИЯLada
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала