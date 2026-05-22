Lada прекратила работу в Германии, сообщили СМИ

2026-05-22T21:43+0300

БЕРЛИН, 22 мая - ПРАЙМ. Немецкий импортер автомобилей Lada - компания Lada Deutschland GmbH - объявил о банкротстве после более чем 50 лет работы на рынке ФРГ, сообщает немецкий портал t-online. "Lada Deutschland GmbH со штаб-квартирой в Букстехуде объявлена неплатежеспособной. Поскольку компании не удалось найти нового инвестора, история российской марки на немецком рынке завершается спустя более чем 50 лет", - пишет портал. Уточняется, что работа предприятия в Букстехуде уже несколько месяцев фактически остановлена. В последнее время там оставалось около десяти сотрудников.

бизнес, германия, lada