Lada прекратила работу в Германии, сообщили СМИ
БЕРЛИН, 22 мая - ПРАЙМ. Немецкий импортер автомобилей Lada - компания Lada Deutschland GmbH - объявил о банкротстве после более чем 50 лет работы на рынке ФРГ, сообщает немецкий портал t-online. "Lada Deutschland GmbH со штаб-квартирой в Букстехуде объявлена неплатежеспособной. Поскольку компании не удалось найти нового инвестора, история российской марки на немецком рынке завершается спустя более чем 50 лет", - пишет портал. Уточняется, что работа предприятия в Букстехуде уже несколько месяцев фактически остановлена. В последнее время там оставалось около десяти сотрудников.
