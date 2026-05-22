https://1prime.ru/20260522/lenovo-870129695.html

Акции Lenovo дорожают на 16 процентов после публикации отчета

Акции Lenovo дорожают на 16 процентов после публикации отчета - 22.05.2026, ПРАЙМ

Акции Lenovo дорожают на 16 процентов после публикации отчета

Акции китайского производителя компьютерной техники Lenovo дорожают в ходе торгов примерно на 16% после публикации результатов лучшего за всю историю компании... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T08:47+0300

2026-05-22T08:47+0300

2026-05-22T08:47+0300

торги

пекин

lenovo

https://cdnn.1prime.ru/img/83147/90/831479070_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_44a0ace8c36c9826f70c11a5eed4eeff.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Акции китайского производителя компьютерной техники Lenovo дорожают в ходе торгов примерно на 16% после публикации результатов лучшего за всю историю компании финансового года, следует из данных торгов и финансового отчета. По состоянию на 8.02 мск акции Lenovo дорожали на 16,2%, до 15,26 доллара за бумагу. "Компания Lenovo завершила свой лучший год за всю историю исключительным четвертым кварталом... Мы вернули нашу группу инфраструктурных решений на устойчивую и прибыльную траекторию роста и достигли сверхбыстрого роста, воспользовавшись возможностями бурно развивающегося рынка инфраструктуры искусственного интеллекта", - сообщил в отчете генеральный директор компании Юаньцин Ян (Yuanqing Yang). Чистая прибыль Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2025-2026 финансового года (завершился 31 марта) увеличилась на 38% и составила 1,912 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период поднялась до 13,91 доллара с 10,62 доллара годом ранее. Выручка Lenovo выросла на 20% - до 83,075 миллиарда долларов. Выручка Lenovo за четвертый квартал финансового года увеличилась на 27% в годовом выражении - до 21,588 миллиарда долларов. Это является самым высоким квартальным темпом роста за пять лет, говорится в отчете. Чистая прибыль Lenovo, приходящаяся на акционеров, по итогам четвертого квартала выросла почти в 6 раз, до 521 миллиона долларов, прогноз составлял всего 271 миллион долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 3,8 доллара с 0,71 доллара годом ранее. Высокие показатели стали возможны после того, как компания ранее предупредила о давлении на поставки ПК, поскольку отрасль борется с обостряющимся дефицитом микросхем памяти, заявил Юаньцин Ян агентству Рейтер. Компания также повысила цены на ПК, чтобы смягчить последствия резкого роста стоимости чипов памяти. Lenovo стремится стать компанией с оборотом в 100 миллиардов долларов в течение следующих двух лет, продолжая при этом обеспечивать высокую доходность для акционеров, также добавил гендиректор. Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве персональных компьютеров, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники. Работает на более чем180 рынках, штат составляет примерно 71,8 тысячи человек.

https://1prime.ru/20260515/tramp-869968788.html

https://1prime.ru/20260522/aktsii-870128548.html

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, пекин, lenovo