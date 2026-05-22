Акции Lenovo дорожают на 16 процентов после публикации отчета - 22.05.2026, ПРАЙМ
Акции Lenovo дорожают на 16 процентов после публикации отчета
08:47 22.05.2026
 
Акции Lenovo дорожают на 16 процентов после публикации отчета

Акции Lenovo дорожают на 16% на фоне результатов лучшего фингода за всю историю компании

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Акции китайского производителя компьютерной техники Lenovo дорожают в ходе торгов примерно на 16% после публикации результатов лучшего за всю историю компании финансового года, следует из данных торгов и финансового отчета.
По состоянию на 8.02 мск акции Lenovo дорожали на 16,2%, до 15,26 доллара за бумагу.
"Компания Lenovo завершила свой лучший год за всю историю исключительным четвертым кварталом... Мы вернули нашу группу инфраструктурных решений на устойчивую и прибыльную траекторию роста и достигли сверхбыстрого роста, воспользовавшись возможностями бурно развивающегося рынка инфраструктуры искусственного интеллекта", - сообщил в отчете генеральный директор компании Юаньцин Ян (Yuanqing Yang).
Чистая прибыль Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2025-2026 финансового года (завершился 31 марта) увеличилась на 38% и составила 1,912 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию за отчетный период поднялась до 13,91 доллара с 10,62 доллара годом ранее. Выручка Lenovo выросла на 20% - до 83,075 миллиарда долларов.
Выручка Lenovo за четвертый квартал финансового года увеличилась на 27% в годовом выражении - до 21,588 миллиарда долларов. Это является самым высоким квартальным темпом роста за пять лет, говорится в отчете. Чистая прибыль Lenovo, приходящаяся на акционеров, по итогам четвертого квартала выросла почти в 6 раз, до 521 миллиона долларов, прогноз составлял всего 271 миллион долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 3,8 доллара с 0,71 доллара годом ранее.
Высокие показатели стали возможны после того, как компания ранее предупредила о давлении на поставки ПК, поскольку отрасль борется с обостряющимся дефицитом микросхем памяти, заявил Юаньцин Ян агентству Рейтер. Компания также повысила цены на ПК, чтобы смягчить последствия резкого роста стоимости чипов памяти.
Lenovo стремится стать компанией с оборотом в 100 миллиардов долларов в течение следующих двух лет, продолжая при этом обеспечивать высокую доходность для акционеров, также добавил гендиректор.
Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве персональных компьютеров, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники. Работает на более чем180 рынках, штат составляет примерно 71,8 тысячи человек.
