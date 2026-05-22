Неожиданное заявление Мадьяра о России всполошило Запад

Высказывание премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о российских энергоресурсах продемонстрировало двойные стандарты Евросоюза, заявил бывший премьер Польши...

2026-05-22T23:35+0300

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Высказывание премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о российских энергоресурсах продемонстрировало двойные стандарты Евросоюза, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.Так политик прокомментировал заявление венгерского лидера о том, что после завершения конфликта на Украине ЕС вновь начнет закупать российский газ."Когда об этом говорил (Экс-премьер-Венгрии Виктор — Прим. ред.) Орбан, возмущение не знало границ. Его называли "агентом Кремля", обвиняли в "разрушении единства Запада" и "пророссийской риторике". Когда же подобное заявляет новый венгерский лидер, это воспринимается как "предвестник политического реализма, которое все сильнее распространяется в Европе". Ведь в политике главное не то, что говорят. Главное — кто говорит", — отметил Миллер.По словам политика, европейские страны постепенно начинают понимать суровую реальность: экономика зависит не от лозунгов, а от энергоресурсов, тогда как платежи за газ продолжают увеличиваться.Посол России в Венгрии Евгений Станиславов ранее заявлял в интервью РИА Новости, что Москва не навязывает Будапешту энергетическое сотрудничество, а поставки газа по долгосрочным соглашениям выгодны венгерским потребителям. Если же венгерские власти решат отказаться от них, то это будет идти вразрез со здравым смыслом.Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подчеркивал, что Россия обеспечивает энергетическую безопасность страны, и менять надежного поставщика на ненадежного никто не станет.

мировая экономика, венгрия, виктор орбан, ес, запад, польша