https://1prime.ru/20260522/marketpleysy-870130528.html
Эксперт призвал логистические компании усиливать e-commerce-направление
Эксперт призвал логистические компании усиливать e-commerce-направление - 22.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт призвал логистические компании усиливать e-commerce-направление
Логистическим компаниям России необходимо усиливать направление электронной коммерции и предлагать сопоставимый уровень цифровизации и сервиса для успешной... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T09:21+0300
2026-05-22T09:21+0300
2026-05-22T09:21+0300
бизнес
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/12/837691264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4921b4be4c2cd11f2008becf6329c410.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Логистическим компаниям России необходимо усиливать направление электронной коммерции и предлагать сопоставимый уровень цифровизации и сервиса для успешной конкуренции с маркетплейсами, поскольку сейчас часть грузопотока переходит именно на интернет-площадки, сообщил РИА Новости замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян. По его словам, сейчас наблюдается тенденция постепенного перехода части грузопотока к логистике маркетплейсов и развитие технологий открывает для электронных площадок новые возможности. Это ограничивает возможности небольших перевозчиков и операторов. "Без собственных предиктивных моделей и масштабной инфраструктуры они вынуждены действовать интуитивно, тогда как маркетплейсы заранее планируют ресурсы, оптимизируют маршруты и контролируют транспорт с помощью систем мониторинга", - рассказал эксперт. "Традиционные логистические компании, в свою очередь, должны усиливать e-commerce-направление и предлагать сопоставимый уровень цифровизации и сервиса, чтобы успешно конкурировать на этом рынке", - добавил он. Васканян объяснил, что благодаря росту e-commerce маркетплейсам удалось выстроить масштабную инфраструктуру. Конкуренция между традиционными логистическими компаниями и маркетплейсами усиливается в сегментах одежды, FMCG (товары народного потребления) и других массовых товаров. "При этом следует учитывать, что онлайн-площадки не смогут полностью контролировать весь транспортный поток ни в этих, ни в более сложных категориях — это не под силу даже крупнейшим игрокам рынка. Дальнейшее развитие онлайн-платформ лишь усилит роль логистических компаний в обслуживании маркетплейсов", - говорит эксперт. Васканян также отметил, что по мере развития сети пунктов выдачи заказов маркетплейсы могут занять ключевую нишу в логистике "последней мили" и C2C-доставке (между частными лицами), что позволит им влиять на ценообразование в этих сегментах. "Уже запущены программы, которые предоставляют возможность отправлять личные посылки через ПВЗ, — это удобно и привычно для пользователей. Кроме того, в крупных городах традиционная доставка последней мили постепенно уступает место пунктам выдачи заказов. Эту модель будут использовать не только маркетплейсы, но и классические логистические компании", - заключил Васканян.
https://1prime.ru/20260512/marketpleys-869870623.html
https://1prime.ru/20260512/marketpleys-869861976.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/12/837691264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ce5ed80755d2588b9d5c5f15395455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, россия
Бизнес, Технологии, РОССИЯ
Эксперт призвал логистические компании усиливать e-commerce-направление
Васканян: логистические компании России должны усиливать e-commerce-направление
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Логистическим компаниям России необходимо усиливать направление электронной коммерции и предлагать сопоставимый уровень цифровизации и сервиса для успешной конкуренции с маркетплейсами, поскольку сейчас часть грузопотока переходит именно на интернет-площадки, сообщил РИА Новости замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.
По его словам, сейчас наблюдается тенденция постепенного перехода части грузопотока к логистике маркетплейсов и развитие технологий открывает для электронных площадок новые возможности. Это ограничивает возможности небольших перевозчиков и операторов.
На маркетплейсах могут ввести двухфакторную проверку возраста покупателя
"Без собственных предиктивных моделей и масштабной инфраструктуры они вынуждены действовать интуитивно, тогда как маркетплейсы заранее планируют ресурсы, оптимизируют маршруты и контролируют транспорт с помощью систем мониторинга", - рассказал эксперт.
"Традиционные логистические компании, в свою очередь, должны усиливать e-commerce-направление и предлагать сопоставимый уровень цифровизации и сервиса, чтобы успешно конкурировать на этом рынке", - добавил он.
Васканян объяснил, что благодаря росту e-commerce маркетплейсам удалось выстроить масштабную инфраструктуру. Конкуренция между традиционными логистическими компаниями и маркетплейсами усиливается в сегментах одежды, FMCG (товары народного потребления) и других массовых товаров.
"При этом следует учитывать, что онлайн-площадки не смогут полностью контролировать весь транспортный поток ни в этих, ни в более сложных категориях — это не под силу даже крупнейшим игрокам рынка. Дальнейшее развитие онлайн-платформ лишь усилит роль логистических компаний в обслуживании маркетплейсов", - говорит эксперт.
Васканян также отметил, что по мере развития сети пунктов выдачи заказов маркетплейсы могут занять ключевую нишу в логистике "последней мили" и C2C-доставке (между частными лицами), что позволит им влиять на ценообразование в этих сегментах.
"Уже запущены программы, которые предоставляют возможность отправлять личные посылки через ПВЗ, — это удобно и привычно для пользователей. Кроме того, в крупных городах традиционная доставка последней мили постепенно уступает место пунктам выдачи заказов. Эту модель будут использовать не только маркетплейсы, но и классические логистические компании", - заключил Васканян.
В Минпромторге предложили новое требование к маркетплейсам