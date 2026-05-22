Эксперт призвал логистические компании усиливать e-commerce-направление - 22.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт призвал логистические компании усиливать e-commerce-направление
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Логистическим компаниям России необходимо усиливать направление электронной коммерции и предлагать сопоставимый уровень цифровизации и сервиса для успешной конкуренции с маркетплейсами, поскольку сейчас часть грузопотока переходит именно на интернет-площадки, сообщил РИА Новости замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян. По его словам, сейчас наблюдается тенденция постепенного перехода части грузопотока к логистике маркетплейсов и развитие технологий открывает для электронных площадок новые возможности. Это ограничивает возможности небольших перевозчиков и операторов. "Без собственных предиктивных моделей и масштабной инфраструктуры они вынуждены действовать интуитивно, тогда как маркетплейсы заранее планируют ресурсы, оптимизируют маршруты и контролируют транспорт с помощью систем мониторинга", - рассказал эксперт. "Традиционные логистические компании, в свою очередь, должны усиливать e-commerce-направление и предлагать сопоставимый уровень цифровизации и сервиса, чтобы успешно конкурировать на этом рынке", - добавил он. Васканян объяснил, что благодаря росту e-commerce маркетплейсам удалось выстроить масштабную инфраструктуру. Конкуренция между традиционными логистическими компаниями и маркетплейсами усиливается в сегментах одежды, FMCG (товары народного потребления) и других массовых товаров. "При этом следует учитывать, что онлайн-площадки не смогут полностью контролировать весь транспортный поток ни в этих, ни в более сложных категориях — это не под силу даже крупнейшим игрокам рынка. Дальнейшее развитие онлайн-платформ лишь усилит роль логистических компаний в обслуживании маркетплейсов", - говорит эксперт. Васканян также отметил, что по мере развития сети пунктов выдачи заказов маркетплейсы могут занять ключевую нишу в логистике "последней мили" и C2C-доставке (между частными лицами), что позволит им влиять на ценообразование в этих сегментах. "Уже запущены программы, которые предоставляют возможность отправлять личные посылки через ПВЗ, — это удобно и привычно для пользователей. Кроме того, в крупных городах традиционная доставка последней мили постепенно уступает место пунктам выдачи заказов. Эту модель будут использовать не только маркетплейсы, но и классические логистические компании", - заключил Васканян.
09:21 22.05.2026
 
Эксперт призвал логистические компании усиливать e-commerce-направление

Васканян: логистические компании России должны усиливать e-commerce-направление

