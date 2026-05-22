Состояние Маска выросло до рекордных 722 миллиардов долларов - 22.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260522/mask-870145370.html
Состояние Маска выросло до рекордных 722 миллиардов долларов
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Состояние американского предпринимателя Илона Маска, самого богатого человека в мире, выросло до рекордных 722 миллиардов долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). За сутки богатство Маска увеличилось на 45,7 миллиарда долларов. Ранее в четверг стало известно, что принадлежащая ему компания, космическая SpaceX, подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). Это, как сообщало агентство Блумберг, может сделать Маска первым в истории триллионером. В декабре прошлого года журнал Forbes сообщал, что Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов.
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Состояние американского предпринимателя Илона Маска, самого богатого человека в мире, выросло до рекордных 722 миллиардов долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).
За сутки богатство Маска увеличилось на 45,7 миллиарда долларов.
Ранее в четверг стало известно, что принадлежащая ему компания, космическая SpaceX, подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). Это, как сообщало агентство Блумберг, может сделать Маска первым в истории триллионером.
В декабре прошлого года журнал Forbes сообщал, что Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов.
