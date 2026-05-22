https://1prime.ru/20260522/med-870151286.html

Мировой выпуск рафинированной меди в I квартале вырос примерно на 4,5%

Мировой выпуск рафинированной меди в I квартале вырос примерно на 4,5% - 22.05.2026, ПРАЙМ

Мировой выпуск рафинированной меди в I квартале вырос примерно на 4,5%

Мировое производство рафинированной меди в первом квартале выросло примерно на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,29 миллиона тонн, в | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T23:26+0300

2026-05-22T23:26+0300

2026-05-22T23:26+0300

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди в первом квартале выросло примерно на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,29 миллиона тонн, в марте - на 14% в месячном выражении, до 2,577 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди в первом квартале 2026 года выросло примерно на 4,5%, при этом первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руды) выросло на 3,8%, а вторичное производство (из лома) - на 7,6%", - сказано в сообщении. Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди в первом квартале текущего года составило 7,29 миллиона тонн против 6,978 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года, в марте - 2,577 миллиона тонн против 2,258 миллиона тонн в феврале. Глобальное видимое потребление рафинированной меди в январе-марте незначительно увеличилось - примерно на 0,8%, до 6,894 миллиона тонн против 6,843 миллиона тонн годом ранее. По итогам марта мировое потребление рафинированной меди также показало рост - на 28% в месячном выражении, до 2,547 миллиона тонн. Таким образом, рынок "красного металла" по итогам первого квартала продемонстрировал профицит в размере около 396 тысяч тонн, следует из данных таблицы. Уровень профицита за третий месяц 2026 года составил 30 тысяч тонн против 270 тысяч тонн по итогам февраля. При этом мировая добыча меди, по предварительным данным, за отчетный период снизилась примерно на 1,1% в годовом выражении - до 5,590 миллиона тонн. В марте показатель мировой добычи "красного металла" увеличился почти на 11% и составил 1,945 миллиона тонн против 1,756 миллиона тонн за февраль. Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире в первом квартале вырос до 81,1% с 80,7% за первый квартал 2025 года, в марте - на 2,2 процентных пункта по сравнению с февралем, до 82,9%. Средний уровень загрузки мощностей по добыче в январе-марте упал до 76,8% с 79,8% за первый квартал прошлого года, за третий месяц 2026 года незначительно снизился в месячном выражении - на 0,2 процентных пункта, до 77,4%. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) - автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).

https://1prime.ru/20260522/gaz-870150618.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность