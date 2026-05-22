Минфин США продлил срок для продажи российско-сербской NIS - 22.05.2026, ПРАЙМ
Минфин США продлил срок для продажи российско-сербской NIS
2026-05-22T21:50+0300
БЕЛГРАД, 22 мая – ПРАЙМ. Управление по заграничным активам минфина США (OFAC) продлило до 6 июня срок для продажи контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Президент Сербии Александр Вучич в ночь на пятницу заявил, что ожидает от минфина США продление срока для продажи контрольного пакета акций NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. Срок для окончания сделки был 22 мая.
"Государство Сербия только что оповещено, что MOL получила еще две недели, чтобы закончить переговоры с "Газпром нефтью" о покупке российской доли в NIS, до 6 июня", - написала Джедович-Ханданович в Instagram*.
Управление по иностранным активам (OFAC) минфина США 17 апреля в очередной раз продлило лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании NIS под санкциями США на 60 дней.
Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций NIS венгерской MOL.
На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг", - ТЭС Панчево.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
