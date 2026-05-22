В Миннесоте осудили организатора схемы с госпомощью
Организатор схемы незаконного получения почти 250 миллионов долларов государственной помощи в штате Миннесота получила более 41 года тюрьмы, сообщает телеканал... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T01:00+0300
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Организатор схемы незаконного получения почти 250 миллионов долларов государственной помощи в штате Миннесота получила более 41 года тюрьмы, сообщает телеканал NBC.
Как говорится в сообщении, основатель программы "Накормим наше будущее" Эми Бок осуждена на 41 год и восемь месяцев тюрьмы и штрафу около 243 миллионов долларов.
"Бок выполняла роль привратника и была незаменима на своей позиции в планировании схемы", - говорится в приговоре суда.
Бок 45 лет, в прошлом она была учителем на замену в дошкольной группе, но потом нашла работу в сфере НКО.
Организацию она основала в 2016 году, в 2020 году программа включала десятки ресторанов в списке благотворителей, которые якобы доставляли школьные обеды нуждающимся, но не делали этого фактически. Всего через министерство образование Миннесоты по программам поддержки она получила 243 миллиона долларов.
Ранее в штате объявили о предъявлении обвинений 15 фигурантам дела о мошенничестве с программами медицинской помощи на 90 миллионов долларов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее говорил, что мошенники с госпомощью в Миннесоте передавали нажитые преступным путем средства участникам иностранных террористических организаций, вероятно, подразумевая латиноамериканские наркокартели.
NBC: организатор схемы с госпомощью в Миннесоте получила более 41 года тюрьмы
