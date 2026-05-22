В Минпромторге рассказали о будущем беспилотных технологий

2026-05-22T11:15+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Замглавы Минпромторга России Василий Шпак выразил мнение, что со временем беспилотные технологии в транспорте станут в России сквозными технологиями, как уже привычный смартфон. "Беспилотник… со временем станет точно такой же сквозной технологией, как и смартфон. Мы же сейчас, когда при помощи смартфона получаем какой-то сервис, какую-то услугу. Мы не задумываемся зачастую, даже номер теперь не помним абонента, которому звоним", - сказал Шпак на пресс-конференции. Он отметил, что сегодня есть уже 60 сценариев применения БАС в России в различных отраслях экономики. Потребность в разных сферах хозяйства оценивается около 5 тысяч. При этом варианты использования беспилотных систем в стране будут только расти.

