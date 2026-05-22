Минтранс и МВД оценят риски участия в движении автомобилей с правым рулем - 22.05.2026, ПРАЙМ
Минтранс и МВД оценят риски участия в движении автомобилей с правым рулем
Минтранс и МВД оценят риски участия в движении автомобилей с правым рулем

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и ФГУП "НАМИ" оценят риски участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля, следует из документа правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Проведение комплексного исследования рисков участия в дорожном движении транспортных средств с правым расположением рулевого управления", - говорится в документе.
Доложить в правительство о результатах исследования поручено Минтрансу, МВД, Минпромторгу России и ФГУП "НАМИ" до 2028 года.
Помимо этого, власти проработают вопрос целесообразности разработки программ специального обучения водителей управлению транспортными средствами с правым рулем в тех регионах, где на такие автомобили приходится значительная доля парка машин.
Доклад в кабмин по этому вопросу до 2027 года предоставят Минпросвещения, МВД и Минпромторг России.
Данные меры будут реализовываться в рамках утвержденного правительством плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.
 
