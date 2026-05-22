Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ - 22.05.2026, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ
2026-05-22T00:18+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседании совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) в Туркмении в пятницу, 22 мая, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
"Двадцать второго мая в Ашхабаде председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительств планируют обсудить вопросы укрепления сотрудничества в рамках СНГ в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях. Они рассмотрят тематику цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, усиления транспортной взаимосвязанности, развития радионавигационных систем, а также взаимодействие в сфере геоинформационных технологий и пространственных данных.
Кроме того, по итогам заседания предполагается утвердить Стратегию конгрессно-выставочной деятельности Содружества на период до 2030 года, а также межгосударственную радионавигационную программу стран-участниц до 2030 года.
"Члены Совета глав правительств СНГ подведут итоги реализации Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств", направленной на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций с радиоэкологическими последствиями, отработку технологий рекультивационных работ, обеспечение безопасных условий проживания и социальной реабилитации населения", - уточнили в сообщении.
Предполагается также, что в рамках проекта "Молодежная столица СНГ" на заседании статус Молодежной столицы Содружества на 2027 год получит Минск, а на 2028 год - Караганда.
 
