https://1prime.ru/20260522/mishustin-870138113.html

Товарооборот России со странами СНГ в 2026 году увеличился, заявил Мишустин

Товарооборот России со странами СНГ в 2026 году увеличился, заявил Мишустин - 22.05.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России со странами СНГ в 2026 году увеличился, заявил Мишустин

Товарооборот России со странами Содружества независимых государств (СНГ) в январе-феврале 2026 года увеличился на 6,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T14:26+0300

2026-05-22T14:26+0300

2026-05-22T14:26+0300

россия

рф

туркмения

михаил мишустин

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/83622/33/836223393_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_23422063019377e2d1346a354e4b0ddc.jpg

АШХАБАД, 22 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Содружества независимых государств (СНГ) в январе-феврале 2026 года увеличился на 6,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Глава российского правительства в пятницу принимает участие в заседании совета глав правительств СНГ в Туркмении. В ходе выступления он отметил, что участники Содружества в своем взаимодействии опираются на принципы добрососедства, взаимоуважения, безопасности и стабильности. "Сформирован уникальный формат сотрудничества в самых разных областях, который приносит ощутимую пользу всем нашим странам. Это касается, например, торговых связей. Так, в январе-феврале текущего года российский товарооборот с государствами СНГ увеличился практически на 6,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом", - сказал Мишустин во время заседания. Он также добавил, что с использованием имеющегося интеграционного потенциала страны-участницы СНГ продолжают создавать условия для улучшения качества жизни народов Содружества и укрепления национальных экономик.

https://1prime.ru/20260520/tovarooborot--870072535.html

https://1prime.ru/20260515/minpromtorg-869960036.html

рф

туркмения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, туркмения, михаил мишустин, снг