Товарооборот России со странами СНГ в 2026 году увеличился, заявил Мишустин - 22.05.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России со странами СНГ в 2026 году увеличился, заявил Мишустин
Товарооборот России со странами СНГ в 2026 году увеличился, заявил Мишустин
Товарооборот России со странами Содружества независимых государств (СНГ) в январе-феврале 2026 года увеличился на 6,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 22.05.2026, ПРАЙМ
14:26 22.05.2026
 
Товарооборот России со странами СНГ в 2026 году увеличился, заявил Мишустин

Мишустин: товарооборот России со странами СНГ в январе-феврале увеличился на 6,5%

АШХАБАД, 22 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Содружества независимых государств (СНГ) в январе-феврале 2026 года увеличился на 6,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Глава российского правительства в пятницу принимает участие в заседании совета глав правительств СНГ в Туркмении. В ходе выступления он отметил, что участники Содружества в своем взаимодействии опираются на принципы добрососедства, взаимоуважения, безопасности и стабильности.
"Сформирован уникальный формат сотрудничества в самых разных областях, который приносит ощутимую пользу всем нашим странам. Это касается, например, торговых связей. Так, в январе-феврале текущего года российский товарооборот с государствами СНГ увеличился практически на 6,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом", - сказал Мишустин во время заседания.
Он также добавил, что с использованием имеющегося интеграционного потенциала страны-участницы СНГ продолжают создавать условия для улучшения качества жизни народов Содружества и укрепления национальных экономик.
