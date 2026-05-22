Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития СНГ - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/mishustin-870138430.html
Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития СНГ
Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития СНГ - 22.05.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития Содружества независимых государств (СНГ). | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T14:34+0300
2026-05-22T14:34+0300
россия
рф
туркмения
михаил мишустин
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_9e686f0cff20813ab55e6f1d2c7be187.jpg
АШХАБАД, 22 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития Содружества независимых государств (СНГ). Глава российского правительства в пятницу принимает участие в заседании совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) в Туркмении. "Многое сделано в рамках Стратегии экономического развития СНГ. Выполнение первой "дорожной карты" по ее реализации по оценкам экспертов дало дополнительный прирост валового внутреннего продукта стран Содружества. Ну и, соответственно, как следствие, способствовало увеличению объема взаимной торговли", - сказал Мишустин во время заседания. Так, в рамках развития международного коридора "Север-Юг" реконструированы пункты пропуска на западном маршруте, проведены работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала. Еще предстоит закончить строительство автодорожных обходов крупнейших городов, отметил Мишустин. Глава кабмина РФ также рассказал, что в Содружестве с 2024 года 70% таможенных деклараций оформляется безбумажно, применяются цифровые сервисы, расширяется промышленная кооперация. Стартовали новые общие производства в машиностроении, сформирован Центр совместного инжиниринга в сфере информационно-коммуникационных технологий. "Теперь нужно обеспечить слаженную работу по следующему комплексу мероприятий по реализации Стратегии, которую мы утвердили в минске в сентябре. Рассчитываю, что мы подойдем все вместе к этому с полной ответственностью", - добавил Мишустин.
https://1prime.ru/20260427/turizm-869462522.html
https://1prime.ru/20260421/ekonomika-869320001.html
рф
туркмения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_55dad2f467775dbff1faac5cc082f4c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, туркмения, михаил мишустин, снг
РОССИЯ, РФ, ТУРКМЕНИЯ, Михаил Мишустин, СНГ
14:34 22.05.2026
 
Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития СНГ

Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития СНГ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АШХАБАД, 22 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития Содружества независимых государств (СНГ).
Глава российского правительства в пятницу принимает участие в заседании совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) в Туркмении.
Турист с чемоданом
Россияне стали чаще бронировать отели в странах СНГ и ближнего зарубежья
27 апреля, 08:18
"Многое сделано в рамках Стратегии экономического развития СНГ. Выполнение первой "дорожной карты" по ее реализации по оценкам экспертов дало дополнительный прирост валового внутреннего продукта стран Содружества. Ну и, соответственно, как следствие, способствовало увеличению объема взаимной торговли", - сказал Мишустин во время заседания.
Так, в рамках развития международного коридора "Север-Юг" реконструированы пункты пропуска на западном маршруте, проведены работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала. Еще предстоит закончить строительство автодорожных обходов крупнейших городов, отметил Мишустин.
Глава кабмина РФ также рассказал, что в Содружестве с 2024 года 70% таможенных деклараций оформляется безбумажно, применяются цифровые сервисы, расширяется промышленная кооперация. Стартовали новые общие производства в машиностроении, сформирован Центр совместного инжиниринга в сфере информационно-коммуникационных технологий.
"Теперь нужно обеспечить слаженную работу по следующему комплексу мероприятий по реализации Стратегии, которую мы утвердили в минске в сентябре. Рассчитываю, что мы подойдем все вместе к этому с полной ответственностью", - добавил Мишустин.
Современный бизнесмен - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Экономики стран СНГ сохраняют позитивную динамику, сообщил замгенсека
21 апреля, 09:56
 
РОССИЯРФТУРКМЕНИЯМихаил МишустинСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала