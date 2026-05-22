Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития Содружества независимых государств (СНГ). | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T14:34+0300
АШХАБАД, 22 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития Содружества независимых государств (СНГ). Глава российского правительства в пятницу принимает участие в заседании совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) в Туркмении. "Многое сделано в рамках Стратегии экономического развития СНГ. Выполнение первой "дорожной карты" по ее реализации по оценкам экспертов дало дополнительный прирост валового внутреннего продукта стран Содружества. Ну и, соответственно, как следствие, способствовало увеличению объема взаимной торговли", - сказал Мишустин во время заседания. Так, в рамках развития международного коридора "Север-Юг" реконструированы пункты пропуска на западном маршруте, проведены работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала. Еще предстоит закончить строительство автодорожных обходов крупнейших городов, отметил Мишустин. Глава кабмина РФ также рассказал, что в Содружестве с 2024 года 70% таможенных деклараций оформляется безбумажно, применяются цифровые сервисы, расширяется промышленная кооперация. Стартовали новые общие производства в машиностроении, сформирован Центр совместного инжиниринга в сфере информационно-коммуникационных технологий. "Теперь нужно обеспечить слаженную работу по следующему комплексу мероприятий по реализации Стратегии, которую мы утвердили в минске в сентябре. Рассчитываю, что мы подойдем все вместе к этому с полной ответственностью", - добавил Мишустин.
