В Молдавии фермеры выступают против повышения НДС на сельхоз продукцию
2026-05-22T17:25+0300
КИШИНЕВ, 22 мая - ПРАЙМ. Молдавские фермеры выступают категорически против повышения НДС на сельскохозяйственную продукцию до 20%, поскольку это приведет к их разорению, сообщает в пятницу ассоциация "Сила фермеров". В организации пояснили, что накануне министр финансов Адриан Гаврилицэ на встрече с несколькими сельскохозяйственными ассоциациями подтвердил позицию властей относительно повышения ставки НДС на аграрную продукцию до 20% в 2027 году. "Наша организация категорически требует, чтобы правительство отказалось от идеи повышения НДС на сельскохозяйственную продукцию до стандартной ставки в 20% в формуле, предложенной министерством финансов", - говорится в сообщении ассоциации. Фермеры поясняют, что правительство пытается пойти по тому же пути уже в третий раз, но прежде идея с повышением НДС терпела провал. "После повышения НДС мы можем ожидать только расширения теневой экономики в сельскохозяйственном секторе, еще более быстрого банкротства микро-, малых и средних фермеров... повышения цен на ряд агропродовольственных товаров для конечных потребителей и увеличения бюджетных расходов на возмещение НДС ряду экспортеров-торговцев, особенно транснациональным компаниям", - подчеркивается в сообщении. При этом в ассоциация отмечают, что не против стандартизации НДС в агропродовольственном секторе. "Мы даже предложили несколько вариантов решения проблемы. Мы готовы обсудить эту тему и найти жизнеспособное решение, но не ценой разорения местных фермеров в сельской местности", - поясняется в сообщении. Ранее молдавский портал Bani.md сообщал, что ассоциация "Сила фермеров" объявила об организации предупредительной акции протеста перед зданием правительства 27 мая, обвинив власти в невыполнении обещаний и в "крайне незначительных усилиях" по оказанию помощи микро-, малым и средним фермерам, находящимся в затруднительном финансовом положении. Среди основных требований фермеров – срочная финансовая поддержка мелких и средних фермерских хозяйств, полное возмещение акцизного налога на дизельное топливо, частичное возмещение НДС на дизельное топливо и удобрения, введение прямых выплат за гектар и создание механизмов рефинансирования для фермеров, испытывающих финансовые трудности.
