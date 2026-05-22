МВФ одобрил выделение Аргентине нового транша
МВФ одобрил выделение Аргентине нового транша
2026-05-22T01:31+0300
МЕХИКО, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере около 1 миллиарда долларов в рамках программы расширенного финансирования EFF, говорится в заявлении фонда. "Решение совета директоров открывает немедленный доступ к примерно 1 миллиарду долларов США", - сообщил МВФ по итогам второго обзора 48-месячной программы для Аргентины. В фонде отметили, что, несмотря на сложную внешнюю и внутреннюю ситуацию, аргентинские власти продолжили реализацию программы реформ. МВФ указал на прогресс в снижении инфляции, накоплении валютных резервов и укреплении доверия рынков. При этом в организации признали, что Буэнос-Айрес не выполнил целевой показатель по накоплению международных резервов к концу декабря 2025 года, однако власти приняли корректирующие меры для улучшения ситуации. Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что власти Аргентины "добились значительного прогресса в стабилизации экономики и построении более рыночной модели". По словам Георгиевой, власти страны намерены сохранить бюджетную дисциплину за счет дальнейшего сокращения энергетических субсидий, ограничения дискреционных расходов и реформ налоговой и пенсионной систем. В МВФ также приветствовали дерегулирование экономики и реформы в налоговой, торговой и трудовой сферах, подчеркнув, что они способствуют росту иностранных инвестиций. Общий объем программы расширенного финансирования для Аргентины, утвержденной в апреле 2025 года, составляет около 20 миллиардов долларов. После выделения нового транша общий объем перечисленных средств достигнет примерно 15,8 миллиарда долларов. Президент Аргентины Хавьер Милей после прихода к власти начал масштабные либеральные реформы, направленные на сокращение бюджетного дефицита, снижение инфляции и дерегулирование экономики.
01:31 22.05.2026
 
