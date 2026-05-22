Банковская система доказала способность адаптироваться, заявила Набиуллина - 22.05.2026, ПРАЙМ
Банковская система доказала способность адаптироваться, заявила Набиуллина
2026-05-22T13:35+0300
2026-05-22T14:00+0300
финансы
банки
россия
рф
эльвира набиуллина
ассоциация банков россии
13:35 22.05.2026 (обновлено: 14:00 22.05.2026)
 
Банковская система доказала способность адаптироваться, заявила Набиуллина

Набиуллина: банковская система России доказала способность адаптироваться к любым вызовам

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банковская система России доказала способность адаптироваться к любым вызовам, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России.
"Банковская система уже доказала свою способность адаптироваться к любым сложным обстоятельствам, к любым вызовам", - сказал она.
Также по словам главы регулятора, в Банке России видят, что банковская система восстанавливает и наращивает капитал, прежде всего, за счет заработанной прибыли.
"Банковская система чувствует себя устойчивой и способна выполнять те функции, которые от нее ожидает российская экономика", - добавила Набиуллина.
