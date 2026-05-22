Банковская система доказала способность адаптироваться, заявила Набиуллина

Банковская система России доказала способность адаптироваться к любым вызовам, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T13:35+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банковская система России доказала способность адаптироваться к любым вызовам, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России. "Банковская система уже доказала свою способность адаптироваться к любым сложным обстоятельствам, к любым вызовам", - сказал она. Также по словам главы регулятора, в Банке России видят, что банковская система восстанавливает и наращивает капитал, прежде всего, за счет заработанной прибыли."Банковская система чувствует себя устойчивой и способна выполнять те функции, которые от нее ожидает российская экономика", - добавила Набиуллина.
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, Ассоциация банков России
