https://1prime.ru/20260522/nabiullina-870138913.html
Банкоматы смогут работать без интернета, заявила Набиуллина
Банкоматы смогут работать без интернета, заявила Набиуллина - 22.05.2026, ПРАЙМ
Банкоматы смогут работать без интернета, заявила Набиуллина
Минцифры и операторы связи РФ проработали технические решения для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T14:42+0300
2026-05-22T14:42+0300
2026-05-22T14:42+0300
технологии
финансы
россия
рф
эльвира набиуллина
ассоциация банков россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859594842_0:6:3044:1718_1920x0_80_0_0_c95e711641b53729cdf02b0f37c9ce48.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минцифры и операторы связи РФ проработали технические решения для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать и когда отключен мобильный интернет", - сказала она, выступая на VIII Съезде Ассоциации банков России. По ее словам, сейчас операторы вместе с банками уже проводят апробацию.
https://1prime.ru/20260506/rsa-869707315.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859594842_0:0:2299:1724_1920x0_80_0_0_555333eed1be2eefbf7b04ef48f30070.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, россия, рф, эльвира набиуллина, ассоциация банков россии
Технологии, Финансы, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, Ассоциация банков России
Банкоматы смогут работать без интернета, заявила Набиуллина
Набиуллина: Минцифры РФ и операторы проработали решения работы банкоматов без интернета