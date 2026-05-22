https://1prime.ru/20260522/nabiullina-870138913.html

Банкоматы смогут работать без интернета, заявила Набиуллина

Банкоматы смогут работать без интернета, заявила Набиуллина - 22.05.2026, ПРАЙМ

Банкоматы смогут работать без интернета, заявила Набиуллина

Минцифры и операторы связи РФ проработали технические решения для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T14:42+0300

2026-05-22T14:42+0300

2026-05-22T14:42+0300

технологии

финансы

россия

рф

эльвира набиуллина

ассоциация банков россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859594842_0:6:3044:1718_1920x0_80_0_0_c95e711641b53729cdf02b0f37c9ce48.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минцифры и операторы связи РФ проработали технические решения для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать и когда отключен мобильный интернет", - сказала она, выступая на VIII Съезде Ассоциации банков России. По ее словам, сейчас операторы вместе с банками уже проводят апробацию.

https://1prime.ru/20260506/rsa-869707315.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, россия, рф, эльвира набиуллина, ассоциация банков россии