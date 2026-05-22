Доступ к госинформсистемам должен быть бесплатным, заявила Набиуллина

Доступ к государственным информационным системам должен быть бесплатным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T16:54+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Доступ к государственным информационным системам должен быть бесплатным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России. "Бесплатный доступ к государственным информационным системам – это была важная вещь для того, чтобы у нас в стране развивалась цифровая экономика и цифровые финансы. И то, что мы получили такое качество сервисов разного рода… – это, конечно, много лет поддерживает бесплатность доступа к государственным информационным системам", – сказала она. "Это важно сейчас не потерять, потому что, если не только будет установлена непомерная оплата, банки те же будут понимать, что есть риск, что она будет установлена неожиданно, завтра, и неожиданно отключат какие-то системы, то они будут развивать альтернативные системы", – добавила Набиуллина.

