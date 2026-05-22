Отчаянный шаг НАТО против России ошеломил Запад - 22.05.2026, ПРАЙМ
Отчаянный шаг НАТО против России ошеломил Запад
Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен на платформе Х выразил недовольство высказыванием главы шведского правительства Ульфа Кристерссона | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T23:23+0300
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен на платформе Х выразил недовольство высказыванием главы шведского правительства Ульфа Кристерссона по поводу предоставления военной поддержки Украине."Сначала они отрицали использование воздушного пространства НАТО для нападения на Россию, затем утверждали, что украинские беспилотники не имели разрешения находиться в их воздушном пространстве. Теперь премьер-министр Швеции утверждает, что альянс должен помочь Украине направить свои атаки в "правильном направлении". Эти безрассудные люди спровоцируют ядерную войну", — написал он.За прошедшие недели участились инциденты с падением потерявших ориентацию украинских беспилотных аппаратов в прибалтийских государствах. Ранее на латвийской территории неоднократно приземлялись украинские дроны, а 7 мая они нанесли ущерб объекту хранения нефтепродуктов в населенном пункте Резекне. Вслед за этим руководитель оборонного ведомства Латвии Андрис Спрудс объявил о своем сложении полномочий.Кроме того, во вторник военное ведомство Эстонии проинформировало, что боевой самолет Румынии ликвидировал летательный аппарат ВСУ в небе над государством. Таллин довел до сведения Киева, что не предоставлял санкций на эксплуатацию своего воздушного пространства. Руководство Украины в ответ подтвердило владение данным устройством и, согласно имеющимся сведениям, выразило сожаление о случившемся.
23:23 22.05.2026
 
Отчаянный шаг НАТО против России ошеломил Запад

Профессор Диесен раскритиковал слова премьера Швеции о военной помощи Украине

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен на платформе Х выразил недовольство высказыванием главы шведского правительства Ульфа Кристерссона по поводу предоставления военной поддержки Украине.

"Сначала они отрицали использование воздушного пространства НАТО для нападения на Россию, затем утверждали, что украинские беспилотники не имели разрешения находиться в их воздушном пространстве. Теперь премьер-министр Швеции утверждает, что альянс должен помочь Украине направить свои атаки в "правильном направлении". Эти безрассудные люди спровоцируют ядерную войну", — написал он.
За прошедшие недели участились инциденты с падением потерявших ориентацию украинских беспилотных аппаратов в прибалтийских государствах. Ранее на латвийской территории неоднократно приземлялись украинские дроны, а 7 мая они нанесли ущерб объекту хранения нефтепродуктов в населенном пункте Резекне. Вслед за этим руководитель оборонного ведомства Латвии Андрис Спрудс объявил о своем сложении полномочий.
Кроме того, во вторник военное ведомство Эстонии проинформировало, что боевой самолет Румынии ликвидировал летательный аппарат ВСУ в небе над государством. Таллин довел до сведения Киева, что не предоставлял санкций на эксплуатацию своего воздушного пространства. Руководство Украины в ответ подтвердило владение данным устройством и, согласно имеющимся сведениям, выразило сожаление о случившемся.
