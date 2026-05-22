Опрос показал, чем россияне занимаются в процессе рабочего звонка

2026-05-22T05:08+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россияне в процессе рабочего звонка продолжают заниматься своими делами - так, около 13% респондентов работают над другими задачами, 10% едят, делают чай или кофе, а 9% занимаются домашними делами, уборкой или стиркой, рассказали РИА Новости в платформе корпоративных коммуникаций DION и в сервисе "Работа.ру". "Многие в процессе звонка продолжают заниматься своими делами: 13% работают над другими задачами, 10% едят, делают чай или кофе. 9% респондентов занимаются домашними делами, будь то уборка или стирка, еще 8% проводят время в телефоне, просматривая социальные сети, читая новости или отвечая на сообщения. Столько же (8%) гуглят сложные слова, употребляемые коллегами. Играют с домашними животными 3% участников исследования, а онлайн-шоппингом параллельно с видеозвонками занимаются лишь 1%", - говорится в исследовании, в котором приняли участие около 3,3 тысяч россиян. Кроме того, почти половина респондентов признались, что они отвлекались на другие задачи и пропускали важную информацию, а у 38% россиян камера включалась в самый неподходящий момент, когда они были заняты личными делами. Также интернет или звук подводили 31% участников исследования, и столько же сталкивались с неожиданным появлением сторонних людей, детей или питомцев в кадре. Примерно 23% респондентов рассказали, что долго говорили, а потом понимали, что их никто не слышал, случайно выходили из звонка 15% опрошенных, еще 8% думали, что микрофон выключен, когда это было не так. В исследовании отмечается, что иногда такие эпизоды связаны не только с техникой или случайностью, но и выбором самих участников: часть респондентов призналась, что они хотя бы раз использовали "технические неполадки" как способ выиграть время. Практически каждый десятый опрошенный поделился, что ему приходилось имитировать проблемы со связью во время видеозвонка. Столько же задумывались о такой афере, но в жизнь не воплощали.

