PARUS Asset Management выводит ЗПИФ "Парус – Место встречи" на Мосбиржу
2026-05-22T16:06+0300
МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. PARUS Asset Management и ADG group представили прогноз операционных показателей сети московских районных центров "Место встречи". ЗПИФ, в который войдет сеть, планирует получить листинг до конца мая 2026 года. Прогнозируемая суммарная доходность ЗПИФ на горизонте 2026–2030 годов составляет 22,1% годовых.Квалифицированным инвесторам будет предложен пул паев ЗПИФ "Парус – Место встречи" стоимостью 900 рублей за один пай. Ожидаемая доходность от аренды в 2026 году составит 11% годовых с ежемесячными выплатами. Пайщики, которые приобретут паи в июне, получат первую выплату уже в июле.Чистый операционный доход сети "Место встречи" в 2026 году составит более 4 миллиардов рублей и к 2029 году вырастет до 5,5 миллиардов рублей. Трафик объектов увеличивается на 25% ежегодно (в 2025 году – 44 миллиона суммарно по всей сети). Многие объекты введены менее трёх лет назад и ещё не вышли на целевые показатели, что формирует дополнительный потенциал роста.ЗПИФ "Место встречи" объединяет 26 объектов класса А, общая площадь которых составляет 373 тыс. кв. м, а арендная загрузка достигает 96%. Свыше 83% поступлений от аренды формируют долгосрочные контракты с федеральными сетями (включая "Пятёрочку", "Перекрёсток", Familia, DDX Fitness, кинотеатры "КАРО"). Почти треть помещений приходится на социальные учреждения.
