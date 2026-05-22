Российский газ не может подорожать для Армении, заявил Пашинян

Цена российского газа не может вырасти для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

2026-05-22T08:39+0300

ЕРЕВАН, 22 мая - ПРАЙМ. Цена российского газа не может вырасти для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. В ходе пресс-конференции в пятницу Пашиняна спросили, допускает ли он вероятность подорожания российского газа из-за напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном. "Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор (с Россией - ред.) и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия", - заявил Пашинян. По его словам, между странами есть четкие стратегические договоренности по цене на газ.

