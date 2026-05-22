https://1prime.ru/20260522/pashinyan-870129099.html
Российский газ не может подорожать для Армении, заявил Пашинян
Российский газ не может подорожать для Армении, заявил Пашинян - 22.05.2026, ПРАЙМ
Российский газ не может подорожать для Армении, заявил Пашинян
Цена российского газа не может вырасти для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T08:39+0300
2026-05-22T08:39+0300
2026-05-22T08:39+0300
газ
россия
армения
москва
ереван
никол пашинян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_e4943dcd0b1b9b497804c628ba667cc2.jpg
ЕРЕВАН, 22 мая - ПРАЙМ. Цена российского газа не может вырасти для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. В ходе пресс-конференции в пятницу Пашиняна спросили, допускает ли он вероятность подорожания российского газа из-за напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном. "Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор (с Россией - ред.) и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия", - заявил Пашинян. По его словам, между странами есть четкие стратегические договоренности по цене на газ.
https://1prime.ru/20260520/armeniya-870080899.html
https://1prime.ru/20260520/ekonomika-870079461.html
армения
москва
ереван
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_9e9467b2518b40a5074ef0c17de57551.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, армения, москва, ереван, никол пашинян
Газ, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МОСКВА, Ереван, Никол Пашинян
Российский газ не может подорожать для Армении, заявил Пашинян
Пашинян: цена российского газа не может вырасти для Армении, так как существует договор