Российский газ не может подорожать для Армении, заявил Пашинян
Российский газ не может подорожать для Армении, заявил Пашинян
Цена российского газа не может вырасти для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T08:39+0300
ЕРЕВАН, 22 мая - ПРАЙМ. Цена российского газа не может вырасти для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. В ходе пресс-конференции в пятницу Пашиняна спросили, допускает ли он вероятность подорожания российского газа из-за напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном. "Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор (с Россией - ред.) и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия", - заявил Пашинян. По его словам, между странами есть четкие стратегические договоренности по цене на газ.
Пашинян: цена российского газа не может вырасти для Армении, так как существует договор

ЕРЕВАН, 22 мая - ПРАЙМ. Цена российского газа не может вырасти для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
В ходе пресс-конференции в пятницу Пашиняна спросили, допускает ли он вероятность подорожания российского газа из-за напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном.
"Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор (с Россией - ред.) и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия", - заявил Пашинян.
По его словам, между странами есть четкие стратегические договоренности по цене на газ.
