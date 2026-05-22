Пашинян сделал громкое заявление о Зеленском
Пашинян задался вопросом, почему Зеленский не должен был приезжать в Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Премьер Никол Пашинян задался вопросом, почему Владимир Зеленский не должен был приезжать в Армению.
"А еще говорят, почему президент Украины приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать", — заявил он на брифинге для журналистов.
В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества, а также был организован первый саммит Армения-ЕС. Владимир Зеленский принимал участие в данных мероприятиях.
После этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поинтересовалась, на чьей исторической стороне находятся власти Армении, которые не одернули Владимира Зеленского, когда тот в Ереване угрожал бить по Москве.
