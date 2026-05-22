Петербург стал самым популярным направлением для водных прогулок - 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T07:18+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для водных прогулок среди россиян, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров "Трипстер". "Санкт-Петербург оказался самым популярным направлением для водных прогулок среди россиян. Чаще всего респонденты покупали водные прогулки именно в Санкт-Петербурге", - выяснили в сервисе, который в апреле 2026 года к старту сезона провел исследование о географии водных прогулок. В опросе приняли участие 950 человек, посещавших водные прогулки в период с апреля по сентябрь 2025 года. По данным исследования, водные прогулки в Санкт-Петербурге для многих туристов становятся способом лучше узнать город и увидеть его с нового ракурса, другая часть путешественников выбирает такой формат отдыха ради возможности расслабиться и сменить обстановку. При выборе водных прогулок в Северной столице туристы чаще обращают внимание на маршрут и места, которые получится увидеть в ходе плавания. "Также ключевыми факторами стали наличие экскурсионной программы в ходе прогулки, ее безопасность, продолжительность, а также возможность отправиться в путешествие "здесь и сейчас", - заметили аналитики. При этом самым популярным видом транспорта для прогулок по воде остаются теплоходы. Далее следуют речные трамвайчики и катера в мини-группе. Отмечается, что туристы чаще выбирают обзорные маршруты по городу, также интересуются прогулками с гидом или аудиогидом и поездками с музыкой, шоу, концертами или развлекательной программой. В сервисе также обратили внимание на то, что второе место в данном сегменте занимают прогулки по Волге, а на третьем - прогулки на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. При этом Москва заняла четвертое место по количеству бронирований.

