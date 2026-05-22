https://1prime.ru/20260522/peterburg-870144892.html

Петербург завершил основные работы в рамках подготовки к ПМЭФ

Петербург завершил основные работы в рамках подготовки к ПМЭФ - 22.05.2026, ПРАЙМ

Петербург завершил основные работы в рамках подготовки к ПМЭФ

Северная столица завершила основные мероприятия в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), котрый пройдет в этом году с 3 | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T18:12+0300

2026-05-22T18:12+0300

2026-05-22T18:12+0300

пмэф

бизнес

россия

петербург

александр беглов

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/84080/21/840802129_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_b2f1ec650b994f79d299c7639fd6d51d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Северная столица завершила основные мероприятия в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), котрый пройдет в этом году с 3 по 6 июня, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Город завершил основные мероприятия утвержденного губернатором плана подготовки к ПМЭФ", - говорится в сообщении. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, решены все ключевые вопросы подготовки транспортной и инженерной инфраструктуры, логистики участников форума, медицинского обеспечения. Сообщается, что на маршрутах следования участников ПМЭФ проведено озеленение территории: высажены 262 дерева, более 6 тысяч кустарников и 10 тысяч квадратных метров газонов. Установлены порядка 600 цветочных вазонов, более 100 вертикальных и 3 тысяч подвесных цветочных конструкций. Помимо этого приведены в надлежащее состояние дороги, в том числе Петербургское шоссе от Витебского проспекта до Пулковского шоссе и переулок Пирогова, прилегающий к Вознесенскому проспекту. Отремонтированы трамвайные пути на площади Суворова и Троицкой площади. В период проведения ПМЭФ будет введен запрет движения большегрузного транспорта по Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта. Беглов напомнил, что несмотря на непростую геополитическую ситуацию, форум остается ведущей площадкой для обсуждения вопросов мировой экономики. "В дни его проведения наш город находится в центре внимания международного сообщества. В Северную столицу России приезжают лидеры государств, главы правительств, ведущих мировых компаний, ученые и эксперты из многих стран. Городские ведомства завершили основные запланированные мероприятия в преддверии ПМЭФ-2026", - резюмировал глава города, слова которого приводятся в сообщении. В деловой программе Петербурга на форуме 20 мероприятий, в том числе два выездных, посвященных развитию туризма, а также включенная в федеральную программу сессия "Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф". Ключевой темой экспозиции Северной столицы в этом году станет: "Санкт‑Петербург - столица морских и беспилотных технологий: передовая промышленность и инвестиции". В этом году Северная столица планирует подписать несколько десятков соглашений в рамках ПМЭФ. Треть из них направлена на развитие передовой промышленности, еще треть - на реализацию инфраструктурных проектов в транспорте, культуре и других сферах. Для участников и гостей ПМЭФ-2026 также сформированы культурная и спортивная программы. В частности, утром 4 июня состоится традиционный забег по историческому центру для участников ПМЭФ и петербуржцев. В этом году он пройдет под девизом "Борись и побеждай". Откроет спортивные игры ПМЭФ-2026 велогонка "Золото Ладоги", которая пройдет с 25 по 31 мая по дорогам Ленинградской области, Карелии и Петербурга. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

https://1prime.ru/20260522/pmef-870142375.html

петербург

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пмэф, бизнес, россия, петербург, александр беглов, санкт-петербург