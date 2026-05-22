В Петербурге изменится стоимость парковки на семи участках в центре
Стоимость парковки для владельцев легковых автомобилей изменится с 1 июня на семи участках в центре Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по транспорту.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость парковки для владельцев легковых автомобилей изменится с 1 июня на семи участках в центре Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по транспорту. "С 1 июня будет изменена стоимость парковки на семи участках улично-дорожной сети Центрального района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета. Так, стоимость одного часа парковки составит 100 рублей на участке Миргородской улицы от Полтавской улицы в направлении Военной улицы; 200 рублей будет стоить парковка на участке Суворовского проспекта, на нескольких участках набережной Робеспьера, на Синопской набережной от площади Александра Невского до Смольного проспекта и на улице Черняховского от набережной Обводного канала за Транспортный переулок; 360 рублей - в Полтавском проезде от Полтавской улицы в направлении Военной улицы, перечислило ведомство. "В течение нескольких месяцев подведомственными комитету по транспорту учреждениями проводилась работа по изучению степени загруженности этих участков улично-дорожной сети... СПб ГБУ "Центр транспортного планирования" проанализировал предоставленную информацию и произвел расчет коэффициента загрузки, на основе которого были установлены новые тарифы", - объяснил городской комитет.
