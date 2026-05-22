https://1prime.ru/20260522/peterburg-870149967.html

В Петербурге изменится стоимость парковки на семи участках в центре

В Петербурге изменится стоимость парковки на семи участках в центре - 22.05.2026, ПРАЙМ

В Петербурге изменится стоимость парковки на семи участках в центре

Стоимость парковки для владельцев легковых автомобилей изменится с 1 июня на семи участках в центре Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по транспорту. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T22:21+0300

2026-05-22T22:21+0300

2026-05-22T22:21+0300

бизнес

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859191282_0:30:3011:1724_1920x0_80_0_0_ab12d47946b38506809f3fcaa5359af2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость парковки для владельцев легковых автомобилей изменится с 1 июня на семи участках в центре Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по транспорту. "С 1 июня будет изменена стоимость парковки на семи участках улично-дорожной сети Центрального района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета. Так, стоимость одного часа парковки составит 100 рублей на участке Миргородской улицы от Полтавской улицы в направлении Военной улицы; 200 рублей будет стоить парковка на участке Суворовского проспекта, на нескольких участках набережной Робеспьера, на Синопской набережной от площади Александра Невского до Смольного проспекта и на улице Черняховского от набережной Обводного канала за Транспортный переулок; 360 рублей - в Полтавском проезде от Полтавской улицы в направлении Военной улицы, перечислило ведомство. "В течение нескольких месяцев подведомственными комитету по транспорту учреждениями проводилась работа по изучению степени загруженности этих участков улично-дорожной сети... СПб ГБУ "Центр транспортного планирования" проанализировал предоставленную информацию и произвел расчет коэффициента загрузки, на основе которого были установлены новые тарифы", - объяснил городской комитет.

https://1prime.ru/20260522/avto-870149779.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, санкт-петербург