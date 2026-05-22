Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге изменится стоимость парковки на семи участках в центре - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/peterburg-870149967.html
В Петербурге изменится стоимость парковки на семи участках в центре
В Петербурге изменится стоимость парковки на семи участках в центре - 22.05.2026, ПРАЙМ
В Петербурге изменится стоимость парковки на семи участках в центре
Стоимость парковки для владельцев легковых автомобилей изменится с 1 июня на семи участках в центре Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по транспорту. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T22:21+0300
2026-05-22T22:21+0300
бизнес
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859191282_0:30:3011:1724_1920x0_80_0_0_ab12d47946b38506809f3fcaa5359af2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость парковки для владельцев легковых автомобилей изменится с 1 июня на семи участках в центре Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по транспорту. "С 1 июня будет изменена стоимость парковки на семи участках улично-дорожной сети Центрального района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета. Так, стоимость одного часа парковки составит 100 рублей на участке Миргородской улицы от Полтавской улицы в направлении Военной улицы; 200 рублей будет стоить парковка на участке Суворовского проспекта, на нескольких участках набережной Робеспьера, на Синопской набережной от площади Александра Невского до Смольного проспекта и на улице Черняховского от набережной Обводного канала за Транспортный переулок; 360 рублей - в Полтавском проезде от Полтавской улицы в направлении Военной улицы, перечислило ведомство. "В течение нескольких месяцев подведомственными комитету по транспорту учреждениями проводилась работа по изучению степени загруженности этих участков улично-дорожной сети... СПб ГБУ "Центр транспортного планирования" проанализировал предоставленную информацию и произвел расчет коэффициента загрузки, на основе которого были установлены новые тарифы", - объяснил городской комитет.
https://1prime.ru/20260522/avto-870149779.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859191282_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8af926b40732a2eb24b561e4202ebdf3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
22:21 22.05.2026
 
В Петербурге изменится стоимость парковки на семи участках в центре

В Петербурге с 1 июня изменится стоимость парковки на семи участках в центре

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость парковки для владельцев легковых автомобилей изменится с 1 июня на семи участках в центре Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по транспорту.
"С 1 июня будет изменена стоимость парковки на семи участках улично-дорожной сети Центрального района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.
Так, стоимость одного часа парковки составит 100 рублей на участке Миргородской улицы от Полтавской улицы в направлении Военной улицы; 200 рублей будет стоить парковка на участке Суворовского проспекта, на нескольких участках набережной Робеспьера, на Синопской набережной от площади Александра Невского до Смольного проспекта и на улице Черняховского от набережной Обводного канала за Транспортный переулок; 360 рублей - в Полтавском проезде от Полтавской улицы в направлении Военной улицы, перечислило ведомство.
"В течение нескольких месяцев подведомственными комитету по транспорту учреждениями проводилась работа по изучению степени загруженности этих участков улично-дорожной сети... СПб ГБУ "Центр транспортного планирования" проанализировал предоставленную информацию и произвел расчет коэффициента загрузки, на основе которого были установлены новые тарифы", - объяснил городской комитет.
Автомобиль Omoda C5 - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Omoda C5 пополнит список авто, разрешенных для закупки в такси в России
22:08
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала