https://1prime.ru/20260522/pmef-870142375.html

На ПМЭФ обсудят вопросы развития креативной экономики

На ПМЭФ обсудят вопросы развития креативной экономики - 22.05.2026, ПРАЙМ

На ПМЭФ обсудят вопросы развития креативной экономики

Фонд Инносоциум на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представит программу, посвященную развитию креативной экономики,... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T16:39+0300

2026-05-22T16:39+0300

2026-05-22T16:39+0300

росконгресс

пмэф

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848778556_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_57a7d01182bd7acc17bb4629cb905f78.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Фонд Инносоциум на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представит программу, посвященную развитию креативной экономики, социальных технологий, гуманитарного сотрудничества и культурной идентичности, сообщил Фонд "Росконгресс". Мероприятия фонда объединят представителей государства, бизнеса, некоммерческого сектора, медиасферы, культуры, образования и креативных индустрий. Центральный событием программы Фонда Инносоциум на ПМЭФ-2026 станет второй Форум креативных индустрий, который продолжает традиции Форума креативного бизнеса. Его главная тема – "Контуры будущего: человек и ИИ в культуре сотворчества". Форум включает в себя 13 сессий, в фокусе внимания которых – трансформация медиасреды, развитие кинопроизводства, анимации, театра, игровой индустрии, цифрового контента и технологий искусственного интеллекта. По словам советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, креативная экономика становится важнейшим фактором глобальной конкурентоспособности государств и экономического сотрудничества. "Она формирует новые модели международного взаимодействия, влияет на развитие территорий, предлагает востребованные культурные продукты и формирует современный образ страны. В этих условиях Фонд Инносоциум на площадке ПМЭФ создает пространство для обсуждения актуальных вопросов и выстраивания партнерств между государством, бизнесом и обществом, которое становится центром выработки решений на стыке экономики, культуры, технологий и общественного развития", – отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении. В рамках деловой программы ПМЭФ также пройдет ряд сессий, посвященных креативной экономике и социальной ответственности. На ПМЭФ будет вновь работать павильон проекта "Душа России", который реализуется Фондом Инносоциум совместно с ПАО "Банк ПСБ" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Новая концепция павильона объединяет социальные инициативы и национальные цели развития: в экспозиции будут представлены 50 сильных социальных проектов, получивших поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Это работы современных авторов и российских брендов, вдохновленные народными художественными промыслами. Визуальное воплощение павильона реализовано архитекторами Владимиром и Александром Плоткиными как современное пространство российской идентичности. В его основе – дерево, металл и свет. Сочетание природных материалов, современного дизайна и световых решений подчеркивает, что традиционная культура – не ветхий архив, а живой источник новых идей, отмечается в сообщении. "Проект "Душа России" – это место, где рождаются идеи, способные объединять общество, поддерживать развитие территорий и формировать современный культурный код России. Особую важность эта инициатива приобретает в Год единства народов России, помогая укреплять межрегиональные связи через современные творческие форматы взаимодействия", – отметила заместитель директора Фонда "Росконгресс", председатель совета Фонда Инносоциум Елена Маринина. На стенде "Душа России" пройдут дискуссии о благотворительности, социальной ответственности бизнеса, развитии НКО, экологии, инклюзии, рынке высокой моды и музыкальной индустрии, экспорте идентичности, а также будет организована питч-сессия для молодых театральных продюсеров. Здесь состоится церемония награждения победителей VIII сезона Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум". Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

https://1prime.ru/20260515/putin-869957915.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росконгресс, пмэф, санкт-петербург