https://1prime.ru/20260522/pobeda-870133517.html

"Победа" отменила рейсы в Киров до 30 июня из-за ремонта

"Победа" отменила рейсы в Киров до 30 июня из-за ремонта - 22.05.2026, ПРАЙМ

"Победа" отменила рейсы в Киров до 30 июня из-за ремонта

Авиакомпания "Победа" не будет выполнять рейсы в аэропорт российского города Киров до 30 июня из-за продления сроков ремонта взлетно-посадочной полосы местного... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T11:09+0300

2026-05-22T11:09+0300

2026-05-22T11:09+0300

бизнес

казань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865324693_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df0157fd7b999ed1e25a082ce8e2d40e.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" не будет выполнять рейсы в аэропорт российского города Киров до 30 июня из-за продления сроков ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта "Победилово", сообщил перевозчик. "Победа" в четверг заявляла о приостановке рейсов в Киров до 20 июня в связи с ремонтом ВПП. "Окончание ремонтных работ взлетно-посадочной полосы аэропорта Кирова запланировано на 30 июня 2026 года, соответствующее сообщение получено авиакомпанией 21 мая... Если полет запланирован в даты, когда аэропорт закрыт, в ближайшее время на почту, указанную в бронировании, поступит письмо с информацией об отмене рейса", - говорится в сообщении. Пассажиры, чей рейс был отменен, могут вернуть деньги за билет с помощью формы "Вынужденного возврата" на сайте авиакомпании, добавили в "Победе". Также возможно переоформление билетов на другую дату по тому же направлению. Кроме того, авиакомпания предлагает пассажирам пересесть на альтернативные рейсы в Чебоксары или Казань, для этого необходимо написать обращение в раздел "Изменения в связи с корректировкой расписания/отменой рейса".

https://1prime.ru/20260522/rosaviatsiya-870132777.html

https://1prime.ru/20260522/reys-870131662.html

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, казань