"Победа" отменила рейсы в Киров до 30 июня из-за ремонта - 22.05.2026, ПРАЙМ
"Победа" отменила рейсы в Киров до 30 июня из-за ремонта
"Победа" отменила рейсы в Киров до 30 июня из-за ремонта
2026-05-22T11:09+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" не будет выполнять рейсы в аэропорт российского города Киров до 30 июня из-за продления сроков ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта "Победилово", сообщил перевозчик. "Победа" в четверг заявляла о приостановке рейсов в Киров до 20 июня в связи с ремонтом ВПП. "Окончание ремонтных работ взлетно-посадочной полосы аэропорта Кирова запланировано на 30 июня 2026 года, соответствующее сообщение получено авиакомпанией 21 мая... Если полет запланирован в даты, когда аэропорт закрыт, в ближайшее время на почту, указанную в бронировании, поступит письмо с информацией об отмене рейса", - говорится в сообщении. Пассажиры, чей рейс был отменен, могут вернуть деньги за билет с помощью формы "Вынужденного возврата" на сайте авиакомпании, добавили в "Победе". Также возможно переоформление билетов на другую дату по тому же направлению. Кроме того, авиакомпания предлагает пассажирам пересесть на альтернативные рейсы в Чебоксары или Казань, для этого необходимо написать обращение в раздел "Изменения в связи с корректировкой расписания/отменой рейса".
11:09 22.05.2026
 
"Победа" отменила рейсы в Киров до 30 июня из-за ремонта

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" не будет выполнять рейсы в аэропорт российского города Киров до 30 июня из-за продления сроков ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта "Победилово", сообщил перевозчик.
"Победа" в четверг заявляла о приостановке рейсов в Киров до 20 июня в связи с ремонтом ВПП.
"Окончание ремонтных работ взлетно-посадочной полосы аэропорта Кирова запланировано на 30 июня 2026 года, соответствующее сообщение получено авиакомпанией 21 мая... Если полет запланирован в даты, когда аэропорт закрыт, в ближайшее время на почту, указанную в бронировании, поступит письмо с информацией об отмене рейса", - говорится в сообщении.
Пассажиры, чей рейс был отменен, могут вернуть деньги за билет с помощью формы "Вынужденного возврата" на сайте авиакомпании, добавили в "Победе". Также возможно переоформление билетов на другую дату по тому же направлению.
Кроме того, авиакомпания предлагает пассажирам пересесть на альтернативные рейсы в Чебоксары или Казань, для этого необходимо написать обращение в раздел "Изменения в связи с корректировкой расписания/отменой рейса".
