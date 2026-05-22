Чекунков рассказал о работе по созданию единого префрежима в ДФО и Арктике - 22.05.2026, ПРАЙМ
Чекунков рассказал о работе по созданию единого префрежима в ДФО и Арктике
2026-05-22T20:14+0300
2026-05-22T20:51+0300
россия
дальний восток
алексей чекунков
арктика
рф
госсовет
20:14 22.05.2026 (обновлено: 20:51 22.05.2026)
 
Чекунков рассказал о работе по созданию единого префрежима в ДФО и Арктике

Глава Минвостокразвития доложил о работе по созданию единого префрежима в ДФО и Арктике

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил о работе по созданию единого преференциального режима в ДФО и Арктической зоне РФ (АЗРФ) в ходе заседания комиссии Госсовета по инвестиционному направлению, заявило правительство Российской Федерации.
По поручению главы государства Владимира Путина для Дальнего Востока и Арктики разрабатывается единый правовой контур с унифицированным набором льгот и требований к резидентам. Предполагается, что его участниками смогут стать только новые проекты с минимальными инвестициями от 5 миллионов рублей. Приоритетные отрасли - проекты технологического суверенитета, логистика, туризм, сельское хозяйство, локализация производства и экспорт.
"Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики на заседании комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции" сообщил, что на территории данных регионов реализуется более 4 тысяч инвестпроектов с использованием механизмов территорий опережающего развития, Арктической зоны, свободного порта, Курильских островов", - говорится в сообщении правительства в канале на платформе "Макс".
По данным правительства, привлечены 13 триллионов рублей инвестиций, из которых фактически вложены 6,6 триллиона рублей, созданы 193 тысяч новых рабочих мест. Оно отметило, что объем платежей резидентов префрежимов в бюджеты и внебюджетные фонды в 2015-2025 годах составил 723 миллиарда рублей и в два раза превысил объем представленных льгот.
"Одна из обсуждаемых новаций - предоставление резидентам возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета вместо льготы по налогу на прибыль", - добавило правительство.
Кроме того, рассматривается возможность установления в ДФО и АЗРФ экспериментальных правовых режимов, в частности в таких сферах, как беспилотные системы, цифровые платформы, искусственный интеллект и большие данные, телемедицина, уточнило правительство.
Как заявил Чекунков, для действующих резидентов сохраняются условия реализации проектов. Вместе с единым префрежимом по поручению президента разрабатывается модель Восточного финансового центра, сочетающего ряд прогрессивных финансовых инструментов. Центр, запуск которого планируется в сентябре на Восточном экономическом форуме, обеспечит российским и зарубежным инвесторам дополнительные возможности в части доступа к капиталу и финансовым рынкам.
