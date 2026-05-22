https://1prime.ru/20260522/premiya-870148598.html

Премия "ДальАрх" стартовала на форуме в Бурятии

Премия "ДальАрх" стартовала на форуме в Бурятии - 22.05.2026, ПРАЙМ

Премия "ДальАрх" стартовала на форуме в Бурятии

Первая Национальная дальневосточная архитектурная премия "ДальАрх" стартовала в ходе работы Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T20:49+0300

2026-05-22T20:49+0300

2026-05-22T20:49+0300

россия

дальний восток

бурятия

улан-удэ

вэб

https://cdnn.1prime.ru/img/84105/07/841050745_0:124:3077:1854_1920x0_80_0_0_4a28b29082bf58304fc51af9a4ff2adf.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Первая Национальная дальневосточная архитектурная премия "ДальАрх" стартовала в ходе работы Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу" в Улан-Удэ, премия призвана показать масштаб обновления дальневосточных городов, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). "В ходе работы Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу", который проходит в Улан-Удэ с 21 по 23 мая, объявлено о проведении I Национальной Дальневосточной архитектурной премии "ДальАрх". Премия призвана показать масштаб обновления дальневосточных городов, отметить лучшие достижения в сфере архитектуры и градостроительства, а также поддержать профессиональные команды, работающие над развитием городской среды в макрорегионе", - говорится в сообщении. Премия включает 11 номинаций - "от лучшего социального объекта и жилого комплекса до лучшего двора и коммерческой недвижимости", сообщает пресс-служба. Предусмотрено вручение Гран-при. К участию приглашаются органы власти, государственные структуры, девелоперы, архитекторы и урбанисты. Торжественная церемония награждения состоится в конце 2026 года в Якутске. "Я думаю, что мы уже созрели для первой Дальневосточной архитектурной премии. Она решает три задачи - во-первых, мы действительно профессионально отмечаем лучших в рамках этой премии, во-вторых, это становится каталогом уникальных и интересных решений для масштабирования, и третья задача - продвижение через премию", - заявил заместитель гендиректора КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев, слова которого приводит пресс-служба. Организаторами форума выступают министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Бурятии при поддержке ВЭБ.РФ.

https://1prime.ru/20260522/peterburg-870144892.html

дальний восток

бурятия

улан-удэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, бурятия, улан-удэ, вэб