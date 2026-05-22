Премия "ДальАрх" стартовала на форуме в Бурятии - 22.05.2026, ПРАЙМ
Премия "ДальАрх" стартовала на форуме в Бурятии
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Первая Национальная дальневосточная архитектурная премия "ДальАрх" стартовала в ходе работы Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу" в Улан-Удэ, премия призвана показать масштаб обновления дальневосточных городов, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). "В ходе работы Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу", который проходит в Улан-Удэ с 21 по 23 мая, объявлено о проведении I Национальной Дальневосточной архитектурной премии "ДальАрх". Премия призвана показать масштаб обновления дальневосточных городов, отметить лучшие достижения в сфере архитектуры и градостроительства, а также поддержать профессиональные команды, работающие над развитием городской среды в макрорегионе", - говорится в сообщении. Премия включает 11 номинаций - "от лучшего социального объекта и жилого комплекса до лучшего двора и коммерческой недвижимости", сообщает пресс-служба. Предусмотрено вручение Гран-при. К участию приглашаются органы власти, государственные структуры, девелоперы, архитекторы и урбанисты. Торжественная церемония награждения состоится в конце 2026 года в Якутске. "Я думаю, что мы уже созрели для первой Дальневосточной архитектурной премии. Она решает три задачи - во-первых, мы действительно профессионально отмечаем лучших в рамках этой премии, во-вторых, это становится каталогом уникальных и интересных решений для масштабирования, и третья задача - продвижение через премию", - заявил заместитель гендиректора КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев, слова которого приводит пресс-служба. Организаторами форума выступают министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Бурятии при поддержке ВЭБ.РФ.
РОССИЯ, Дальний Восток, Бурятия, Улан-Удэ, ВЭБ
