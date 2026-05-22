Россия обеспечивает 20% мирового экспорта пшеницы, заявили в Минсельхозе

Россия обеспечивает 20% мирового экспорта пшеницы, причем 80% отечественных поставок приходятся на страны Африки и Ближнего Востока

2026-05-22T13:14+0300

СИРИУС, 22 мая - ПРАЙМ. Россия обеспечивает 20% мирового экспорта пшеницы, причем 80% отечественных поставок приходятся на страны Африки и Ближнего Востока, следует из презентации главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, продемонстрированной в ходе выступления на Всероссийском зерновом форуме. "У нас с вами больше 100 стран, наших партнеров, собственно, 20% экспорта мирового пшеницы - это Россия", - сказала глава Минсельхоза. При этом, согласно презентации, 82% экспорта российской пшеницы приходится на страны Африки и Ближнего Востока. Лут отметила, что первое место по объему поставок уже несколько лет сохраняет Египет. Также в топ-5 вошли Турция, Иран, Казахстан и Судан. "Тем не менее, страны добавляются, страны уходят, потом приходят, открываем новые страны", - добавила она.

