Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретится с выпускниками программы "Время героев" - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260522/putin-870121439.html
Путин встретится с выпускниками программы "Время героев"
Путин встретится с выпускниками программы "Время героев" - 22.05.2026, ПРАЙМ
Путин встретится с выпускниками программы "Время героев"
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с выпускниками первого потока образовательной программы "Время героев" для ветеранов и участников... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T00:18+0300
2026-05-22T00:18+0300
экономика
россия
общество
белгородская область
тамбовская область
владимир путин
федеральное собрание
ранхигс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870121439.jpg?1779398290
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с выпускниками первого потока образовательной программы "Время героев" для ветеранов и участников специальной военной операции. Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей". Она стартовала в мае 2024 года и за два года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития. ВРЕМЯ ГЕРОЕВ О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". В 2025 году стартовал второй поток программы, на который были отобраны 85 человек. СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ Встречи президента с участниками программы "Время героев" становятся традицией. В прошлом году глава государства встречался с участниками проекта в День России. Тогда президент отмечал, что участники программы - это люди, которые сознательно выбрали служение Отечеству и через это добиваются своего личного успеха. Президент подчеркивал, что участие в программе - это не награда и не привилегия, а еще одна возможность продолжить служение Родина, но уже на новом месте, которое, возможно, совершенно не будет связано с ранее полученным опытом. Путин также сообщал, что рассчитывает на широкий размах программы, отмечая что только при известной массовости можно добиться серьезного результата в работе подготовки кадров. НОВАЯ ЭЛИТА Президент не раз заявлял, что участники специальной военной операции - это новая элита и золотой фонд государства. На одной из встреч глава государства указывал, что среди участников первого потока программы "Время героев" больше 60 кавалеров ордена Мужества, 21 - Герой России. Во втором потоке из 85 участников 72 кавалера ордена Мужества, 31 носит звание Героя России. Многие участники программы уже работают на федеральном и региональном уровнях. В этом году в мае участник второго потока программы Александр Шуваев был назначен на должность врио главы Белгородской области. Также среди известных выпускников программы полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
белгородская область
тамбовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , белгородская область, тамбовская область, владимир путин, федеральное собрание, ранхигс
Экономика, РОССИЯ, Общество , Белгородская область, Тамбовская область, Владимир Путин, Федеральное собрание, РАНХиГС
00:18 22.05.2026
 

Путин встретится с выпускниками программы "Время героев"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с выпускниками первого потока образовательной программы "Время героев" для ветеранов и участников специальной военной операции.
Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей". Она стартовала в мае 2024 года и за два года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.
ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". В 2025 году стартовал второй поток программы, на который были отобраны 85 человек.
СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ
Встречи президента с участниками программы "Время героев" становятся традицией.
В прошлом году глава государства встречался с участниками проекта в День России. Тогда президент отмечал, что участники программы - это люди, которые сознательно выбрали служение Отечеству и через это добиваются своего личного успеха.
Президент подчеркивал, что участие в программе - это не награда и не привилегия, а еще одна возможность продолжить служение Родина, но уже на новом месте, которое, возможно, совершенно не будет связано с ранее полученным опытом.
Путин также сообщал, что рассчитывает на широкий размах программы, отмечая что только при известной массовости можно добиться серьезного результата в работе подготовки кадров.
НОВАЯ ЭЛИТА
Президент не раз заявлял, что участники специальной военной операции - это новая элита и золотой фонд государства. На одной из встреч глава государства указывал, что среди участников первого потока программы "Время героев" больше 60 кавалеров ордена Мужества, 21 - Герой России. Во втором потоке из 85 участников 72 кавалера ордена Мужества, 31 носит звание Героя России.
Многие участники программы уже работают на федеральном и региональном уровнях. В этом году в мае участник второго потока программы Александр Шуваев был назначен на должность врио главы Белгородской области.
Также среди известных выпускников программы полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоБелгородская областьТамбовская областьВладимир ПутинФедеральное собраниеРАНХиГС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала