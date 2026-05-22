Путин включил оператора ЗАЭС в перечень юрлиц с ядерными материалами

2026-05-22T17:47+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Оператор Запорожской АЭС АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" указом президента России Владимира Путина включена в перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы. Согласно тексту указу, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации, соответствующее дополнение внесено в перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы (за исключением ядерных материалов, которые могут находиться исключительно в федеральной собственности). "Дополнить (перечень - ред.) пунктом... Акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", г. Москва", - говорится в указе.Ядерные материалы на атомных электростанциях - это материалы, которые используются для осуществления управляемой цепной ядерной реакции деления в реакторах АЭС. Прежде всего это ядерное топливо.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Оператором ЗАЭС является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное концерном "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома"). Генерацию на энергоблоках ЗАЭС остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

