Путин рассказал о повышении эффективности российских беспилотных систем

Эффективность российских беспилотных систем повышается, заявил президент России Владимир Путин.

2026-05-22T18:54+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Эффективность российских беспилотных систем повышается, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства проводит в Кремле встречу с выпускниками программы "Время героев". "Их эффективность повышается, это правда. И появляются новые системы, которые выполняют свои задачи все лучше и лучше, это важнейшее направление работы", - сказала Путин. Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей". Она стартовала в мае 2024 года и за два года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.

