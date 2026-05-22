Путин отметил рост ВРП Тувы в 2025 году

Президент России Владимир Путин отметил, что рост валового регионального продукта Тувы в 2025 году был почти в два раза выше, чем по стране в целом. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T22:29+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что рост валового регионального продукта Тувы в 2025 году был почти в два раза выше, чем по стране в целом. Путин в пятницу принял с докладом в Кремле главу Республики Тыва Владислава Ховалыга. Глава региона рассказал, что за последние пять лет валовой региональный продукт вырос почти в два раза. "За прошлый год почти в два раза выше, чем по России в целом", - обратил внимание Путин. В свою очередь Ховалыг отметил, что рост экономики республики отражается и на благосостоянии жителей, указав, что уровень бедности снизился почти на 10 процентных пунктов. Также Ховалыг рассказал, что чисо безработных в регионе уменьшилось в три раза."Все равно повыше, чем по России", - указал президент.Также глава региона рассказал о росте инвестиций. По его данным, инвестиции в основной капитал выросли почти в 2,5 раза.

