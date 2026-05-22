Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Utair летом запустит прямые рейсы из Тюмени в Стамбул и Санкт-Петербург - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/reys-870131662.html
Utair летом запустит прямые рейсы из Тюмени в Стамбул и Санкт-Петербург
Utair летом запустит прямые рейсы из Тюмени в Стамбул и Санкт-Петербург - 22.05.2026, ПРАЙМ
Utair летом запустит прямые рейсы из Тюмени в Стамбул и Санкт-Петербург
Авиакомпания Utair ("Ютэйр") запустит рейсы из Тюмени в Стамбул с 30 мая и в Санкт-Петербург с 1 июня, сообщил перевозчик. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T09:56+0300
2026-05-22T09:56+0300
бизнес
санкт-петербург
стамбул
ютэйр
https://cdnn.1prime.ru/img/82829/18/828291859_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_c82ec80b31f7af151e5b84ead3f858d3.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") запустит рейсы из Тюмени в Стамбул с 30 мая и в Санкт-Петербург с 1 июня, сообщил перевозчик. "С 30 мая Utair запустит рейсы из Тюмени в Стамбул. Полеты будут выполняться регулярно раз в неделю — по субботам... С 1 июня авиакомпания также откроет рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург. Полеты запланированы ежедневно", - говорится в сообщении. Вылет рейсов из Тюмени в Стамбул запланирован на 6.35 по местному времени (4.35 мск), обратные вылеты - на 11.10 мск. Время в пути составит 5 часов 30 минут. Рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург будут вылетать в 8.10 по местному времени (6.10 мск), обратные полеты из Санкт-Петербурга — в 21.55 мск, рассказали в Utair. Время в пути — 3 часа 20 минут.
https://1prime.ru/20260514/dubay-869926566.html
https://1prime.ru/20260513/avia-869897238.html
санкт-петербург
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82829/18/828291859_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_2d50fcea78562aa5d8fa1b6abb5bba27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, стамбул, ютэйр
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Стамбул, ЮТэйр
09:56 22.05.2026
 
Utair летом запустит прямые рейсы из Тюмени в Стамбул и Санкт-Петербург

Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Тюмени в Стамбул и в Санкт-Петербург с 30 мая

© РИА Новости . Пресс-служба авиакомпании Utair | Перейти в медиабанк"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба авиакомпании Utair
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") запустит рейсы из Тюмени в Стамбул с 30 мая и в Санкт-Петербург с 1 июня, сообщил перевозчик.
"С 30 мая Utair запустит рейсы из Тюмени в Стамбул. Полеты будут выполняться регулярно раз в неделю — по субботам... С 1 июня авиакомпания также откроет рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург. Полеты запланированы ежедневно", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в ОАЭ
14 мая, 14:25
Вылет рейсов из Тюмени в Стамбул запланирован на 6.35 по местному времени (4.35 мск), обратные вылеты - на 11.10 мск. Время в пути составит 5 часов 30 минут.
Рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург будут вылетать в 8.10 по местному времени (6.10 мск), обратные полеты из Санкт-Петербурга — в 21.55 мск, рассказали в Utair. Время в пути — 3 часа 20 минут.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Первые прямые рейсы из России в Танзанию появились в расписании на 28 мая
13 мая, 16:51
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСтамбулЮТэйр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала