Utair летом запустит прямые рейсы из Тюмени в Стамбул и Санкт-Петербург
Авиакомпания Utair ("Ютэйр") запустит рейсы из Тюмени в Стамбул с 30 мая и в Санкт-Петербург с 1 июня, сообщил перевозчик. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T09:56+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") запустит рейсы из Тюмени в Стамбул с 30 мая и в Санкт-Петербург с 1 июня, сообщил перевозчик. "С 30 мая Utair запустит рейсы из Тюмени в Стамбул. Полеты будут выполняться регулярно раз в неделю — по субботам... С 1 июня авиакомпания также откроет рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург. Полеты запланированы ежедневно", - говорится в сообщении. Вылет рейсов из Тюмени в Стамбул запланирован на 6.35 по местному времени (4.35 мск), обратные вылеты - на 11.10 мск. Время в пути составит 5 часов 30 минут. Рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург будут вылетать в 8.10 по местному времени (6.10 мск), обратные полеты из Санкт-Петербурга — в 21.55 мск, рассказали в Utair. Время в пути — 3 часа 20 минут.
