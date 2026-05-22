https://1prime.ru/20260522/reysy-870142549.html

Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня

Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня - 22.05.2026, ПРАЙМ

Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня

Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня, сообщил Минтранс РФ. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T16:44+0300

2026-05-22T16:44+0300

2026-05-22T16:44+0300

бизнес

туризм

россия

калуга

абхазия

рф

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/16/870140652_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03e20b760e599d4ad189b4b6d1f15b66.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня, сообщил Минтранс РФ. "С 10 июня стартуют прямые рейсы из Калуги в Абхазию. Они будут выполняться авиакомпанией "ЮВТ АЭРО" два раза в неделю: в 6:15 по понедельникам и в 12:50 по средам", - говорится в сообщении. Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут, авиабилеты уже в продаже, добавили в министерстве. "Запуск регулярных рейсов в Сухум - результат совместной работы Минтранса России, Росавиации и руководства Калужской области. Развитие авиасообщения поспособствует росту туристического потенциала региона в сфере пассажирских перевозок", - указано в сообщении.

https://1prime.ru/20260522/belavia-870141656.html

калуга

абхазия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, калуга, абхазия, рф, росавиация