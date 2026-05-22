Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня - 22.05.2026, ПРАЙМ
Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Калуга, АБХАЗИЯ, РФ, Росавиация
Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня

Минтранс: прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Ввод в эксплуатацию международного аэропорта "Калуга".
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня, сообщил Минтранс РФ.
"С 10 июня стартуют прямые рейсы из Калуги в Абхазию. Они будут выполняться авиакомпанией "ЮВТ АЭРО" два раза в неделю: в 6:15 по понедельникам и в 12:50 по средам", - говорится в сообщении.
Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут, авиабилеты уже в продаже, добавили в министерстве.
"Запуск регулярных рейсов в Сухум - результат совместной работы Минтранса России, Росавиации и руководства Калужской области. Развитие авиасообщения поспособствует росту туристического потенциала региона в сфере пассажирских перевозок", - указано в сообщении.
"Белавиа" возобновила регулярные рейсы в ОАЭ
