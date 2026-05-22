https://1prime.ru/20260522/reysy-870142549.html
Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня
Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня - 22.05.2026, ПРАЙМ
Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня
Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня, сообщил Минтранс РФ. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T16:44+0300
2026-05-22T16:44+0300
2026-05-22T16:44+0300
бизнес
туризм
россия
калуга
абхазия
рф
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/16/870140652_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03e20b760e599d4ad189b4b6d1f15b66.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня, сообщил Минтранс РФ. "С 10 июня стартуют прямые рейсы из Калуги в Абхазию. Они будут выполняться авиакомпанией "ЮВТ АЭРО" два раза в неделю: в 6:15 по понедельникам и в 12:50 по средам", - говорится в сообщении. Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут, авиабилеты уже в продаже, добавили в министерстве. "Запуск регулярных рейсов в Сухум - результат совместной работы Минтранса России, Росавиации и руководства Калужской области. Развитие авиасообщения поспособствует росту туристического потенциала региона в сфере пассажирских перевозок", - указано в сообщении.
https://1prime.ru/20260522/belavia-870141656.html
калуга
абхазия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/16/870140652_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_46d3f53ceb5b07b7ca57921274e7790e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, калуга, абхазия, рф, росавиация
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Калуга, АБХАЗИЯ, РФ, Росавиация
Прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня
Минтранс: прямые рейсы из Калуги в Абхазию начнут выполнять с 10 июня