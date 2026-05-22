Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росимущество проводит отбор организатора приватизации 23,76% "Аэрофлота" - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/rosimuschestvo-870148762.html
Росимущество проводит отбор организатора приватизации 23,76% "Аэрофлота"
Росимущество проводит отбор организатора приватизации 23,76% "Аэрофлота" - 22.05.2026, ПРАЙМ
Росимущество проводит отбор организатора приватизации 23,76% "Аэрофлота"
Росимущество проводит отбор организатора для приватизации пакета акций "Аэрофлота" в размере 23,76%, говорится в сообщении ведомства. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T21:07+0300
2026-05-22T21:07+0300
бизнес
россия
аэрофлот
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/82956/60/829566084_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a82996d6327c895fe6b04064c3558e6.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Росимущество проводит отбор организатора для приватизации пакета акций "Аэрофлота" в размере 23,76%, говорится в сообщении ведомства. "Отбор юридического лица проводится для организации от имени Российской Федерации продажи 23,76% акций ПАО "Аэрофлот" из числа юридических лиц, включенных в Перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца такого имущества, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1874‐р, обладающего опытом размещения акций на фондовом рынке", - сказано в сообщении.Заявки организаций на проведение приватизации принимаются с 22 мая по 8 июня 2026 года, отмечается на сайте Росимущества. Документы принимаются по адресу: город Москва, Никольский переулок, д. 9, в рабочие дни с 10:00 до 17:00."Дата и место вскрытия конвертов с заявками: 9 июня 2026 года по адресу: город Москва, Никольский переулок, дом 9", - указано в сообщении.Организатор приватизации должен будет подписать агентский договор с Росимуществом, обеспечить проведение оценки рыночной стоимости 23,76% акций ПАО "Аэрофлот" и впоследствии подписать от имени Российской Федерации договор купли-продажи с покупателями 23,76 % акций ПАО "Аэрофлот"."Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
https://1prime.ru/20260518/yugk-870017953.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82956/60/829566084_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_65ba7a84383aa4aa1f060bab01126b92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аэрофлот, росимущество
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот, Росимущество
21:07 22.05.2026
 
Росимущество проводит отбор организатора приватизации 23,76% "Аэрофлота"

Росимущество объявило об отборе организатора приватизации 23,76% "Аэрофлота"

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Росимущества
Здание Росимущества - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Здание Росимущества. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Росимущество проводит отбор организатора для приватизации пакета акций "Аэрофлота" в размере 23,76%, говорится в сообщении ведомства.
"Отбор юридического лица проводится для организации от имени Российской Федерации продажи 23,76% акций ПАО "Аэрофлот" из числа юридических лиц, включенных в Перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца такого имущества, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1874‐р, обладающего опытом размещения акций на фондовом рынке", - сказано в сообщении.
Заявки организаций на проведение приватизации принимаются с 22 мая по 8 июня 2026 года, отмечается на сайте Росимущества. Документы принимаются по адресу: город Москва, Никольский переулок, д. 9, в рабочие дни с 10:00 до 17:00.
"Дата и место вскрытия конвертов с заявками: 9 июня 2026 года по адресу: город Москва, Никольский переулок, дом 9", - указано в сообщении.
Организатор приватизации должен будет подписать агентский договор с Росимуществом, обеспечить проведение оценки рыночной стоимости 23,76% акций ПАО "Аэрофлот" и впоследствии подписать от имени Российской Федерации договор купли-продажи с покупателями 23,76 % акций ПАО "Аэрофлот".
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Самосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО Южуралзолото Группа Компаний входящем в группу компаний ЮГК в Челябинской области - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Росимущество планирует объявить голландский аукцион по продаже ЮГК
18 мая, 14:02
 
БизнесРОССИЯАэрофлотРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала