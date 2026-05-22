Росимущество проводит отбор организатора приватизации 23,76% "Аэрофлота" - 22.05.2026, ПРАЙМ

Росимущество проводит отбор организатора для приватизации пакета акций "Аэрофлота" в размере 23,76%, говорится в сообщении ведомства. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T21:07+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Росимущество проводит отбор организатора для приватизации пакета акций "Аэрофлота" в размере 23,76%, говорится в сообщении ведомства. "Отбор юридического лица проводится для организации от имени Российской Федерации продажи 23,76% акций ПАО "Аэрофлот" из числа юридических лиц, включенных в Перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца такого имущества, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1874‐р, обладающего опытом размещения акций на фондовом рынке", - сказано в сообщении.Заявки организаций на проведение приватизации принимаются с 22 мая по 8 июня 2026 года, отмечается на сайте Росимущества. Документы принимаются по адресу: город Москва, Никольский переулок, д. 9, в рабочие дни с 10:00 до 17:00."Дата и место вскрытия конвертов с заявками: 9 июня 2026 года по адресу: город Москва, Никольский переулок, дом 9", - указано в сообщении.Организатор приватизации должен будет подписать агентский договор с Росимуществом, обеспечить проведение оценки рыночной стоимости 23,76% акций ПАО "Аэрофлот" и впоследствии подписать от имени Российской Федерации договор купли-продажи с покупателями 23,76 % акций ПАО "Аэрофлот"."Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

бизнес, россия, аэрофлот, росимущество