Роспотребнадзор приостановил оборот в России всех партий воды "Джермук" - 22.05.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор приостановил оборот в России всех партий воды "Джермук"
Роспотребнадзор приостановил оборот в России всех партий воды "Джермук"
2026-05-22T18:35+0300
россия
общество
рф
евразийская экономическая комиссия
роспотребнадзор
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории РФ всех партий воды "Джермук", сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс". "Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота в России всех партий минеральной воды "Джермук". Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке… введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор также направил соответствующие уведомления в Евразийскую экономическую комиссию, уполномоченные органы государств–членов Евразийского экономического союза.
Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды "Джермук"

Роспотребнадзор. Архивное фото
