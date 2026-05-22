Роспотребнадзор приостановил оборот в России всех партий воды "Джермук"

2026-05-22T18:35+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории РФ всех партий воды "Джермук", сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс". "Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота в России всех партий минеральной воды "Джермук". Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке… введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор также направил соответствующие уведомления в Евразийскую экономическую комиссию, уполномоченные органы государств–членов Евразийского экономического союза.

