Россия в марте увеличила импорт хмеля из Германии в 1,5 раза

Россия в марте увеличила импорт хмеля из Германии в 1,5 раза в месячном выражении, до 2,2 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T02:46+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила импорт хмеля из Германии в 1,5 раза в месячном выражении, до 2,2 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Похожая динамика наблюдалась и в феврале-марте прошлого года: в начале весны 2025 года импорт вырос на пятую часть в месячном выражении, составив 2,1 миллиона евро. Импорт за весь первый квартал 2025 года составил 4,6 миллиона евро против 4,4 миллиона за аналогичный период прошлого года. Поставки второго крупнейшего европейского поставщика на российский рынок были скромнее: Чехия в марте сократила экспорт более чем на треть - до 342,7 тысячи евро. Кроме того, поставки после четырехмесячного перерыва возобновила Словения, отгрузившая товара на 85,6 тысячи евро. Россия является третьим крупнейшим покупателем хмеля у Германии вне ЕС после Таиланда и Японии с долей в 9,6%.

