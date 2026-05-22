Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в марте увеличила импорт хмеля из Германии в 1,5 раза - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260522/rossija-870124307.html
Россия в марте увеличила импорт хмеля из Германии в 1,5 раза
Россия в марте увеличила импорт хмеля из Германии в 1,5 раза - 22.05.2026, ПРАЙМ
Россия в марте увеличила импорт хмеля из Германии в 1,5 раза
Россия в марте увеличила импорт хмеля из Германии в 1,5 раза в месячном выражении, до 2,2 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T02:46+0300
2026-05-22T02:46+0300
экономика
бизнес
россия
германия
чехия
словения
евростат
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870124307.jpg?1779407195
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила импорт хмеля из Германии в 1,5 раза в месячном выражении, до 2,2 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Похожая динамика наблюдалась и в феврале-марте прошлого года: в начале весны 2025 года импорт вырос на пятую часть в месячном выражении, составив 2,1 миллиона евро. Импорт за весь первый квартал 2025 года составил 4,6 миллиона евро против 4,4 миллиона за аналогичный период прошлого года. Поставки второго крупнейшего европейского поставщика на российский рынок были скромнее: Чехия в марте сократила экспорт более чем на треть - до 342,7 тысячи евро. Кроме того, поставки после четырехмесячного перерыва возобновила Словения, отгрузившая товара на 85,6 тысячи евро. Россия является третьим крупнейшим покупателем хмеля у Германии вне ЕС после Таиланда и Японии с долей в 9,6%.
германия
чехия
словения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, германия, чехия, словения, евростат, ес
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЧЕХИЯ, СЛОВЕНИЯ, Евростат, ЕС
02:46 22.05.2026
 
Россия в марте увеличила импорт хмеля из Германии в 1,5 раза

Россия в марте увеличила импорт хмеля из Германии в 1,5 раза, до 2,2 миллиона евро

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила импорт хмеля из Германии в 1,5 раза в месячном выражении, до 2,2 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Похожая динамика наблюдалась и в феврале-марте прошлого года: в начале весны 2025 года импорт вырос на пятую часть в месячном выражении, составив 2,1 миллиона евро.
Импорт за весь первый квартал 2025 года составил 4,6 миллиона евро против 4,4 миллиона за аналогичный период прошлого года.
Поставки второго крупнейшего европейского поставщика на российский рынок были скромнее: Чехия в марте сократила экспорт более чем на треть - до 342,7 тысячи евро.
Кроме того, поставки после четырехмесячного перерыва возобновила Словения, отгрузившая товара на 85,6 тысячи евро.
Россия является третьим крупнейшим покупателем хмеля у Германии вне ЕС после Таиланда и Японии с долей в 9,6%.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГЕРМАНИЯЧЕХИЯСЛОВЕНИЯЕвростатЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала