В России в первом квартале выросло производство черной икры

2026-05-22T03:16+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Производство черной икры в России в первом квартале 2026 года выросло почти на 18% по сравнению с первым кварталом 2021 года, до 17,4 тонны, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились РИА Новости. При этом по сравнению с аналогичным показателем прошлого года производство снизилось почти на 7%. Максимальный же объем за последние пять лет был зафиксирован в 2024 году, когда производство в первом квартале составило 20,73 тонны черной икры.

промышленность, бизнес