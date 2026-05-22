В России рассмотрят использование дронов для контроля за соблюдением ПДД - 22.05.2026, ПРАЙМ
В России рассмотрят использование дронов для контроля за соблюдением ПДД
04:17 22.05.2026 (обновлено: 04:50 22.05.2026)
 
В России рассмотрят использование дронов для контроля за соблюдением ПДД

Правительство оценит перспективы использования беспилотников для надзора за ПДД

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российские власти оценят перспективы разработки и использования летательных беспилотников для надзора за соблюдением ПДД участниками дорожного движения, следует из документа правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Рассмотрение перспектив разработки и внедрения современных технологий, включая беспилотные летательные аппараты, для надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения", - говорится в документе.
Минтранс и МВД России доложат в правительство о результатах работы до 2028 года.
Ранее в четверг российский кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.
 
