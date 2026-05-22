Глава Генштаба Чехии сделал громкое заявление о России
Глава Генштаба Чехии Рехка призвал начать готовиться к войне с Россией
© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Глава Генштаба Чехии Карел Рехка призвал начать готовиться к войне с Россией.
"Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне с Россией", — заявил он в интервью Politico.
"Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне с Россией", — заявил он в интервью Politico.
Кроме того, Рехка поддержал вступление Украины в НАТО.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.