https://1prime.ru/20260522/rossiya-870142181.html
Россия может нарастить долю биржевой торговли зерном до 30%, заявили в РСХБ
Россия может нарастить долю биржевой торговли зерном до 30%, заявили в РСХБ - 22.05.2026, ПРАЙМ
Россия может нарастить долю биржевой торговли зерном до 30%, заявили в РСХБ
Доля биржевой торговли зерном в России может вырасти до 25-30% от общего оборота при условии ускорения расчетов по сделкам, развития логистической... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T16:32+0300
2026-05-22T16:32+0300
2026-05-22T16:32+0300
россия
рынок
россельхозбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0f/869961329_0:165:3052:1882_1920x0_80_0_0_8020239ee37cd4a1f3c76130f76ca3ec.jpg
СИРИУС, 22 мая - ПРАЙМ. Доля биржевой торговли зерном в России может вырасти до 25-30% от общего оборота при условии ускорения расчетов по сделкам, развития логистической инфраструктуры и создания цифровой экосистемы, рассказали в Россельхозбанке в рамках Всероссийского зернового форума. "Доля биржевой торговли может вырасти с текущего 1% до 25–30% от общего оборота... Такой рост, по общему мнению, достижим при условии ускорения расчетов по сделкам до одного-двух дней, развития логистической инфраструктуры для малых производителей и создания цифровой экосистемы, где биржи станут не просто торговыми площадками, а центрами формирования цены и хеджирования рисков", - говорится в сообщении. В РСХБ отметили, что ключевым драйвером при этом должна стать экономическая привлекательность биржевого механизма – через льготы, прозрачность и снижение издержек.
https://1prime.ru/20260521/bank-870098757.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0f/869961329_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_1431d6f4dba02a1e62ee4ced4b19fbab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рынок, россельхозбанк
РОССИЯ, Рынок, Россельхозбанк
Россия может нарастить долю биржевой торговли зерном до 30%, заявили в РСХБ
РСХБ: Россия может нарастить долю биржевой торговли зерном до 30% от общего оборота
СИРИУС, 22 мая - ПРАЙМ. Доля биржевой торговли зерном в России может вырасти до 25-30% от общего оборота при условии ускорения расчетов по сделкам, развития логистической инфраструктуры и создания цифровой экосистемы, рассказали в Россельхозбанке в рамках Всероссийского зернового форума.
"Доля биржевой торговли может вырасти с текущего 1% до 25–30% от общего оборота... Такой рост, по общему мнению, достижим при условии ускорения расчетов по сделкам до одного-двух дней, развития логистической инфраструктуры для малых производителей и создания цифровой экосистемы, где биржи станут не просто торговыми площадками, а центрами формирования цены и хеджирования рисков", - говорится в сообщении.
В РСХБ
отметили, что ключевым драйвером при этом должна стать экономическая привлекательность биржевого механизма – через льготы, прозрачность и снижение издержек.
РСХБ выдал зерновой отрасли 71,3 миллиарда рублей за четыре месяца