Россия может нарастить долю биржевой торговли зерном до 30%, заявили в РСХБ - 22.05.2026, ПРАЙМ
Россия может нарастить долю биржевой торговли зерном до 30%, заявили в РСХБ
Россия может нарастить долю биржевой торговли зерном до 30%, заявили в РСХБ
2026-05-22T16:32+0300
16:32 22.05.2026
 
Россия может нарастить долю биржевой торговли зерном до 30%, заявили в РСХБ

СИРИУС, 22 мая - ПРАЙМ. Доля биржевой торговли зерном в России может вырасти до 25-30% от общего оборота при условии ускорения расчетов по сделкам, развития логистической инфраструктуры и создания цифровой экосистемы, рассказали в Россельхозбанке в рамках Всероссийского зернового форума.
"Доля биржевой торговли может вырасти с текущего 1% до 25–30% от общего оборота... Такой рост, по общему мнению, достижим при условии ускорения расчетов по сделкам до одного-двух дней, развития логистической инфраструктуры для малых производителей и создания цифровой экосистемы, где биржи станут не просто торговыми площадками, а центрами формирования цены и хеджирования рисков", - говорится в сообщении.
В РСХБ отметили, что ключевым драйвером при этом должна стать экономическая привлекательность биржевого механизма – через льготы, прозрачность и снижение издержек.
