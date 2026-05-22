https://1prime.ru/20260522/rossiya-870142181.html

Россия может нарастить долю биржевой торговли зерном до 30%, заявили в РСХБ

Россия может нарастить долю биржевой торговли зерном до 30%, заявили в РСХБ - 22.05.2026, ПРАЙМ

Россия может нарастить долю биржевой торговли зерном до 30%, заявили в РСХБ

Доля биржевой торговли зерном в России может вырасти до 25-30% от общего оборота при условии ускорения расчетов по сделкам, развития логистической... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T16:32+0300

2026-05-22T16:32+0300

2026-05-22T16:32+0300

россия

рынок

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0f/869961329_0:165:3052:1882_1920x0_80_0_0_8020239ee37cd4a1f3c76130f76ca3ec.jpg

СИРИУС, 22 мая - ПРАЙМ. Доля биржевой торговли зерном в России может вырасти до 25-30% от общего оборота при условии ускорения расчетов по сделкам, развития логистической инфраструктуры и создания цифровой экосистемы, рассказали в Россельхозбанке в рамках Всероссийского зернового форума. "Доля биржевой торговли может вырасти с текущего 1% до 25–30% от общего оборота... Такой рост, по общему мнению, достижим при условии ускорения расчетов по сделкам до одного-двух дней, развития логистической инфраструктуры для малых производителей и создания цифровой экосистемы, где биржи станут не просто торговыми площадками, а центрами формирования цены и хеджирования рисков", - говорится в сообщении. В РСХБ отметили, что ключевым драйвером при этом должна стать экономическая привлекательность биржевого механизма – через льготы, прозрачность и снижение издержек.

https://1prime.ru/20260521/bank-870098757.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок, россельхозбанк