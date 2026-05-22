В Германии сделали неожиданное заявление о России

Конфронтация с Россией фактически превратилась в основу существования Евросоюза, пишет Berliner Zeitung. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T23:41+0300

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Конфронтация с Россией фактически превратилась в основу существования Евросоюза, пишет Berliner Zeitung."Стоит отметить, что современные европейские политики, когда речь заходит о России, не могут придумать ничего, кроме отказа от диалога и приверженности идее победы Украины. Может быть, дело в самих политиках? А может быть, это связано с тем, что той "Европы", о которой постоянно говорят, на самом деле не существует", — говорится в публикации.Как отмечает издание, в последние годы Евросоюз переживает серьезный кризис самоидентификации, а образ внешнего противника стал необходимым элементом для сохранения объединения. Без общего врага Европа не способна выступать как самостоятельный геополитический игрок, пишет Berliner Zeitung."Молчание европейцев в адрес Кремля говорит о многом. Им нечего сказать, потому что с политической точки зрения этого континента как такового не существует. Он не играет никакой роли. Он не знает, чего хочет. Внешнеполитические интересы прибалтов и поляков отличаются от интересов испанцев, как и от интересов немцев и французов", — резюмируется в материале.Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави на переговорах с Европой, заявил, что лично для него предпочтительной фигурой был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, однако европейские страны должны самостоятельно определить политика, которому доверяют и который не выступал с резкими заявлениями в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа отказалась от переговорного процесса.На прошлой неделе Кая Каллас высказалась против кандидатуры бывшего канцлера Германии. Глава евродипломатии также не исключала, что сама может принять участие в будущих переговорах с Москвой, однако позже СМИ сообщили, что она отказалась от этой роли.

