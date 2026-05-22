"Ростех" разработал станцию для быстрой ночной зарядки электробусов
Структуры "Ростеха" - концерны КРЭТ и "Камаз" - разработали станцию для быстрой ночной зарядки электробусов мощностью 160 киловатт, сообщили в госкорпорации.
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Структуры "Ростеха" - концерны КРЭТ и "Камаз" - разработали станцию для быстрой ночной зарядки электробусов мощностью 160 киловатт, сообщили в госкорпорации. "КРЭТ" в сотрудничестве с "Камазом" (обе компании входят в госкорпорацию "Ростех") разработал новейшую быструю электрозарядную станцию ФОРА ЭЗС‑DC‑4M мощностью 160 кВт. Оборудование предназначено для ночной зарядки электробусов", - говорится в сообщении. Разработка впервые представлена на VII Международном транспортном фестивале "Транспортфест" в экспозиции "Камаза". На мероприятии также впервые продемонстрировали зарядку электробуса КАМАЗ-52222 поколения А5 от данной станции. "Разработка ФОРА "Ночная зарядка" - еще один шаг в создании отечественной инфраструктуры для электротранспорта. Станция создана в рамках дорожной карты по комплексному развитию электромобильности в России", - отметили в "Ростехе". Электрозарядная станция рассчитана на эксплуатацию при температурах от минус 30 до плюс 45 градусов по Цельсию и влажности от 5 до 95%. Ее корпус имеет высокую степень пыле- и влагозащиты. ЭЗС оснащена сенсорным дисплеем, кнопкой аварийного отключения и световой индикацией.
